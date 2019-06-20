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"Велика помилка!" Трамп пригрозив Ірану за збитий літак

2.3тЧитати матеріал російською

Президент США Дональд Трамп жорстко відповів Ірану через збитий військовими країни американський безпілотник в Перській затоці.

У своєму Twitter Трамп в четвер, 20 червня, написав, що "Іран зробив дуже велику помилку". При цьому журналістам в Овальному кабінеті він сказав, що, на його переконання, це був нещасний випадок. Трамп вважає, що людина, яка збила безпілотник, "не діяла за наказом" влади Ірану.

Пом'якшувальною обставиною Трамп назвав той факт, що літак знаходився на автокеруванні, тому жертв не було.

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"У мене таке відчуття, що це була помилка, зроблена кимось, хто не мав цього робити", - сказав він, додавши, що відповідь Іран обов'язково отримає.

"Ця країна не витримає її, що я можу вам сказати", - заявив Трамп, відмовившись дати пряму відповідь про загрозу військових дій.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Як повідомляв OBOZREVATEL, США після ядерного ультиматуму Ірану вирішили збільшити своє угруповання на Близькому Сході на 1 тис. військових і посилити їх додатковими ресурсами.

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Особа
Дональд Трамп
Місце
Іран
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