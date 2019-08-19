"Велика держава!" Макрон раптово "прогнувся" під Путіна у Франції

Франція висловила зацікавленість у створенні нової моделі європейської безпеки у співпраці з Росією.
Про це в понеділок, 19 серпня, заявив президент Франції Еммануель Макрон на зустрічі з главою РФ Володимиром Путіним в Марселі.
"Я думаю, нам, Євросоюзу і Росії, вдасться створити нову модель безпеки на цьому просторі. Вірю в Європу від Лісабона до Владивостока", - заявив Макрон.
За його словами, повернення Росії до Ради Європи стало одним з кроків по зближенню з ЄС.
Путін і Макрон
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Також Макрон, назвавши Росію "великою державою", підкреслив, що потрібно "реанімувати" відносини між Москвою і Європою і "відновити діалог".
Путін же відповів, що "Франція є одним з ключових наших партнерів в Європі і світі".
Еммануель Макрон
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Як повідомляв OBOZREVATEL, також Макрон обговорив з Путіним війну проти України, висловившись про речі, які "вселяють оптимізм".
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