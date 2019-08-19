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"Велика держава!" Макрон раптово "прогнувся" під Путіна у Франції

1.2т Читати матеріал російською

Франція висловила зацікавленість у створенні нової моделі європейської безпеки у співпраці з Росією.

Про це в понеділок, 19 серпня, заявив президент Франції Еммануель Макрон на зустрічі з главою РФ Володимиром Путіним в Марселі.

"Я думаю, нам, Євросоюзу і Росії, вдасться створити нову модель безпеки на цьому просторі. Вірю в Європу від Лісабона до Владивостока", - заявив Макрон.

За його словами, повернення Росії до Ради Європи стало одним з кроків по зближенню з ЄС.

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Путін і Макрон

Путін і Макрон

скріншот

Також Макрон, назвавши Росію "великою державою", підкреслив, що потрібно "реанімувати" відносини між Москвою і Європою і "відновити діалог".

Путін же відповів, що "Франція є одним з ключових наших партнерів в Європі і світі".

Еммануель Макрон

Еммануель Макрон

скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, також Макрон обговорив з Путіним війну проти України, висловившись про речі, які "вселяють оптимізм".

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Особи
Володимир Путін Еммануель Макрон
Місце
Франція Марсель
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Гражданин ЕС
Гражданин ЕС
В чем заключается прогиб Макрона? Русские действительно великий народ! Европа избавляясь от англосакской зависимости всё чаще говорит правду в открытую! Это только подчёркивает силу и независимость, которую она приобретает, а примером к этому являются русские, именно они первыми поставили англосаксов в стойло, из которого им уже никогда не выбраться!
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Smith Lera
Smith Lera
Саркозі теж так казав, зараз підслідством у кримінальній справі, Макрон! Історія завжди по спіралі, готовий?
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Serov Oleg
Serov Oleg
Smith Lera, ты,чего здесь кудахчешь,курица?
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