Велика Британія з 21 березня посилює карантинні заходи, введені через поширення коронавірусу.

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Закриються непродовольчі магазини, ресторани, кафе, бари, спортивні центри та інші громадські установи. Таку заяву 20 березня зробив прем'єр-міністр країни Борис Джонсон, передає ВВС.

Борис Джонсон закликав людей не виходити на вулицю

"Ми просимо всі паби, кафе, нічні клуби, ресторани закритися сьогодні ввечері і не відкриватися завтра. Те ж саме ми просимо зробити спортивні клуби та спортзали", – сказав голова уряду.

Він також закликав людей не виходити на вулицю.

"Чим більше ми будемо слідувати порадам, які нам дають, тим швидше країна почне відновлюватися. Ми хотіли б, щоб ви залишалися вдома для того, щоб врятувати життя", – підкреслив Джонсон.

При цьому уряд збереже 80% (до 2,5 тисяч фунтів – майже 80 тисяч гривень) зарплати співробітникам, які не будуть працювати.

Джонсон уточнив, що карантинні заходи переглядатимуться щомісяця.

За даними британського Мінохоронздоров'я, кількість заражених збільшилася на 714 – до 3983. Це найбільше зростання кількості заражених з 31 січня, коли був зафіксований перший випадок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Великій Британії почалося випробування ліків на пацієнті, зараженим COVID-19.

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