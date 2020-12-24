Велика Британія домовилася з ЄС про угоду щодо Brexit

Великобританії та Європейського Союзу вдалося домовитися про торговельну угоду після виходу країни з блоку (Brexit). Якщо її ратифікують, то документ набуде чинності 1 січня.

Він стосується торгівлі, транспортного сполучення, рибальства, енергетики, а також співпраці в сфері безпеки та інших галузях, пише ВВС.

Тепер угоду передадуть британському прем'єр-міністру Борису Джонсону та голові Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн для формального схвалення.

Найближчим часом угоду мають обговорити і попередньо схвалити посли країн Євросоюзу в Брюсселі. Потім за нього голосуватить в Європарламенті і британському парламенті.

Документ має набути чинності 1 січня 2021 року, коли Велика Британія остаточно вийде з ЄС.

Джонсон і Ляйен протягом останніх днів інтенсивно вели переговори телефоном, під час яких погоджували деталі, про які не змогли домовитися учасники делегацій.

як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Борис Джонсон відмовився продовжувати переговори з ЄС щодо Brexit на 2021 рік. Таким чином, вихід країни з Євросоюзу повинен закінчиться 31 грудня 2020 року.

Нагадаємо, що на початку грудня уряд Великої Британії відновив переговори з ЄС, щоб досягти домовленостей про відносини.