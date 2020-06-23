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Величезний смерч пронісся над озером у Туреччині. Вражаючі відео

Марина Ліснічук
Марина Ліснічук
Світ
1,3 т.
Смерч поблизу Стамбулу

Величезний смерч сформувався на озері поблизу Стамбула

На озері Бююкчекмедже, що поблизу турецького Стамбула пронісся величезний смерч, який призвів до пошкодження даху однієї з фабрик.

Природну аномалію зняли на відео численні місцеві жителі, опублікувавши ролики в мережі (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

За повідомленнями ЗМІ, на узбережжі Мармурового моря зараз вирує негода: там йдуть зливові дощі, які супроводжуються поривчастим вітром.

На озері Бююкчекмедже поблизу Стамбула сформувався величезний смерч

На озері Бююкчекмедже поблизу Стамбула сформувався величезний смерч

Зазначається, що вулиці Стамбула виявилися залиті дощем, а пішоходи змушені пробиратися по коліна у воді. Також під водою опинилися підвальні поверхи будівель.

Смерч поблизу Стамбула

Смерч поблизу Стамбула

За даними аварійних служб, з потоку води вдалося забрати одну жінку. Рятувальники займалися евакуацією людей із затоплених приміщень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 червня біля селища Обертин у Тлумацькому районі Івано-Франківської області пройшов потужний смерч.

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