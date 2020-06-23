Величезний смерч пронісся над озером у Туреччині. Вражаючі відео

На озері Бююкчекмедже, що поблизу турецького Стамбула пронісся величезний смерч, який призвів до пошкодження даху однієї з фабрик.

Природну аномалію зняли на відео численні місцеві жителі, опублікувавши ролики в мережі (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

За повідомленнями ЗМІ, на узбережжі Мармурового моря зараз вирує негода: там йдуть зливові дощі, які супроводжуються поривчастим вітром.

На озері Бююкчекмедже поблизу Стамбула сформувався величезний смерч

Зазначається, що вулиці Стамбула виявилися залиті дощем, а пішоходи змушені пробиратися по коліна у воді. Також під водою опинилися підвальні поверхи будівель.

Смерч поблизу Стамбула

За даними аварійних служб, з потоку води вдалося забрати одну жінку. Рятувальники займалися евакуацією людей із затоплених приміщень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 червня біля селища Обертин у Тлумацькому районі Івано-Франківської області пройшов потужний смерч.