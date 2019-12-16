Вейп вбиває! У США понад 50 осіб померли від електронних сигарет

У США зафіксували 52 випадки смерті від важкої респіраторної хвороби, яка була спровокована курінням електронної сигарети.
Станом на початок листопада, люди у віці від 17 до 75 років загинули у 25 штатах і Колумбії. Про це повідомляє CDC.
Зазначається, що перевіреної інформації про те, де саме відбулися останні два летальні випадки, поки немає. Однак відомо, що померли саме ті пацієнти, які були госпіталізовані напередодні й у яких діагностували захворювання, пов'язані з курінням вейпу.
У США від електронних сигарет померло 52 людини
media.price.ua
Як пише видання, випадки таких захворювань – зафіксовано приблизно 2290 – і смертності від них стрімко ростуть.
Водночас МОЗ США розширює лабораторні тестування. За словами дослідників, пошуки причини звузилися й основна підозра падає на хімічну сполуку під назвою ацетат вітаміну Е – саме вона постійно зустрічалася в легенях пацієнтів.
Медики назвали загадкову хворобу EVALI. А влада на місцях вживає заходів щодо обмеження продажу вейп-продукції.
"Державна рада охорони здоров'я Вашингтона ухвалила екстрену зупинку продажу ароматизованих препаратів для вейпінгу, враховуючи м'яту і ментол. Заборона діятиме 120 днів. Армія США заявила, що лікує двох солдатів від цієї епідемії, внаслідок чого заборонила на базах електронні сигарети і вейпи", – йдеться у повідомленні.
Підкреслюється, що ймовірна причина смертності від куріння електронних сигарет – це хімічний опік. Також відомо, що 76% пацієнтів використовували заправку для вейпу із вмістом ТГК (тетрагідроканабінол), у які часто додають розчинники і ароматизатори, що можуть бути токсичними для легких.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
За даними ВООЗ, нікотин убиває половину своїх споживачів – це більш ніж 8 млн осіб на рік, до того ж 1,2 млн із них є пасивними курцями.
Нині понад 38 мільйонів осіб курять електронні сигарети. У 2011 році було до 6 млн споживачів, в 2021 році ця цифра може зрости до 55 млн. Вейпінг легше продавати, ніж звичайні сигарети, тому що він нібито вважається не таким шкідливим.
У Сполучених Штатах Америки щонайменше три людини померли від куріння електронних сигарет (вейпу).
У США планують заборонити продаж електронних сигарет особам, котрі не досягли 21 року. На цьому наполягає президент Дональд Трамп.
У канадській провінції Нова Шотландія влада вирішила ввести заборону на продаж електронних сигарет і ароматизованої рідини до них. Ухвалений законопроєкт набуде чинності з квітня 2020 року.
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