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Ведучого звільнили через Путіна: журналісти "Руставі 2" оголосили бойкот

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Після звільнення телеведучого Георгія Габунії, який обматюкав у прямому ефірі президента Росії Володимира Путіна, журналісти телеканалу "Руставі 2" оголосили бойкот.

Як повідомляє "Ехо Кавказу", в середу, 21 серпня, в ефірі телекомпанії не транслювалася 12-годинна програма новин "Кур'єр". Замість цього був показаний художній фільм.

Як повідомило джерело в "Руставі 2", керівництво каналу веде переговори з журналістами інформаційної служби, однак вони "знаходяться в режимі бойкоту". Він також розповів, що знімальні групи не виїхали на зйомки і немає охочих вести новинну програму.

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"Руставі 2"

"Руставі 2"

"Ехо Кавказу"

За словами одного зі співробітників "Руставі 2", причина бойкоту полягає в тому, що журналісти не мають гарантій невтручання керівництва каналу в редакційну політику.

Примітно, що 21 серпня в ефірі телеканалу також не було ранкових програм новин: замість 9- і 10-годинних передач показували серіали. З ночі на інтернет-сайті телекомпанії не оновлювалася інформаційна стрічка.

"Те, що сталося, не було несподіваним, але все ж неприємно", – прокоментував інцидент нинішній власник "Руставі 2" Кібар Халваші.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Георгій Габунія
Місце
Грузія
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Других поставят,а с бастущих снимут бабки за несоблюдение контраҡта.Сейчас куда ни плюнь попадешь в журналиста или блогера. Не проблема найти желающих на такую работу.Проблема найти работу .Особенно в Грузии.
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