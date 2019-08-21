Ведучого звільнили через Путіна: журналісти "Руставі 2" оголосили бойкот

Після звільнення телеведучого Георгія Габунії, який обматюкав у прямому ефірі президента Росії Володимира Путіна, журналісти телеканалу "Руставі 2" оголосили бойкот.
Як повідомляє "Ехо Кавказу", в середу, 21 серпня, в ефірі телекомпанії не транслювалася 12-годинна програма новин "Кур'єр". Замість цього був показаний художній фільм.
Як повідомило джерело в "Руставі 2", керівництво каналу веде переговори з журналістами інформаційної служби, однак вони "знаходяться в режимі бойкоту". Він також розповів, що знімальні групи не виїхали на зйомки і немає охочих вести новинну програму.
"Руставі 2"
"Ехо Кавказу"
За словами одного зі співробітників "Руставі 2", причина бойкоту полягає в тому, що журналісти не мають гарантій невтручання керівництва каналу в редакційну політику.
Примітно, що 21 серпня в ефірі телеканалу також не було ранкових програм новин: замість 9- і 10-годинних передач показували серіали. З ночі на інтернет-сайті телекомпанії не оновлювалася інформаційна стрічка.
"Те, що сталося, не було несподіваним, але все ж неприємно", – прокоментував інцидент нинішній власник "Руставі 2" Кібар Халваші.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
за образу Володимира Путіна в прямому ефірі Габунію на два місяці відсторонили від роботи на телеканалі;
Також гендиректор телекомпанії прокоментував цей скандал, зазначивши, що вибачатися не збирається.
20 серпня грузинський телеканал "Руставі 2" звільнив низку журналістів, включаючи Георгія Габунію, який в прямому ефірі образив президента Росії Володимира Путіна.
На знак протесту ведучі Діана Джоджуа і Михайло Сесіашвілі в прямому ефірі заявили, що йдуть з каналу через відсутність свободи слова.
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