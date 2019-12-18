Очень популярная проститутка решила завершить свою карьеру в этом качестве, поскольку скопила денег на свой бордель, а нужные связи делают свой бизнес вполне реальным.

И вот, перед своей отставкой, она объявляет конкурс и внушительный приз, если кто-то сможет посетить ее за одну ночь 30 раз. Желающих не было и она уже решила закрыть этот конкурс, но на внушительную сумму польстился некто Гога.

В общем, он сурово взялся за дело, а учредительница конкурса, после каждого зачетного посещения, ставила черточку мелом на стене. И вот уже дело доходит до 29 и она видит, что 30 – тоже будет. И тогда она аккуратно стирает одну черточку. Конкурсант объявляет, что он выполнил условия и предлагает расплатиться, но она ему говори, что тридцати еще нет. Пересчитывают черточки и действительно – 29. Так она повторяет пару раз, ибо не хотела расставаться со своими деньгами.

Гога заподозрил какой-то подвох, недого поразмышлял, вытер все черточки объявил:

-Э, нет! Так дело не пойдет. Давай сначала!

Бородатый анекдот.

Интересное интервью испанскому изданию АВС дал министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевичс. В нем, в частности, речь шла об интеграции Белорусии в РФ и о том, какой он видит роль своей страны и вообще – стран Балтии. Это мнение довольно интересно в плане того, что ранее рассказывал президент Франции Макрон, на саммите НАТО в Лондоне.

Если кто не помнит, он предлагал использовать формулу противостояния с РФ, поскольку там у Франции, и не только у нее – имеются важные интересы. При этом, он оговорился, что РФ сейчас демонстрирует множество неприятных движений, в частности – агрессия, шпионаж, убийства и так далее, но такая уж она есть и с этим надо смириться. По большому счету он повторил формулу, которую озвучивал Путина. Это уже никого не удивляет, поскольку французские президенты, как минимум, начиная с Николя Саркози, очень быстро садятся на серьезный московский "подсос" и с удовольствием выдают в эфир то, что хотелось бы слышать Путину и за что там хорошо платят.

Итак, министр сказал, что ожидает интеграцию Белоруссии в РФ в 2024 году, поскольку в это время у Путина заканчивается второй подряд, и четвертый, в сумме, срок президентских полномочий. В связи с этим, надо снова делать рокировку с Димоном, как это было в 2008 году, а годы уже не те. Но поскольку поглощение Белоруссии потребует переформатирования конституции самой РФ, то можно слегка изменить и название нового образования и тогда Путин легко может говорить о том, что это у него два срока было в РФ, а в новом государстве – ни одного, поэтому – все обнуляется и он может спокойно сидеть еще 12 лет, если конечно не изменит и срок каденции. В любом случае, это уже будет пожизненный срок и гарантированно, никто даже не пикнет по этому поводу.

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В связи с этим, в Европе возникнет новая геополитическая реальность и некоторые европейские лидеры, тот же Имманул, все чаще говорят о том, что страны Балтии должны стать каким-то мостом, между РФ и ЕС. На что

Министр четко ответил:

"В 1990-х годах была навязчивая идея, что страны Балтии должны стать таким мостом в области финансов и логистики. Но после 2014 года это уже не реально. Мы должны быть сильной частью ЕС и только в этой роли формировать отношения с Россией". И действительно, Балтия прекрасно помнит, чем заканчиваются игры с Московией, а кроме того, помнят чем закончились "мосты" и уступки Франции, сделанные Гитлеру. Более того, он высказал мнение о настоятельной необходимости развертывания адекватной группировки войск НАТО на границе с РФ. И вообще, о НАТО он сказал следующее:

"Он (Альянс-ред.) носит оборонительный характер и в то же время служит для убеждения (агрессора – ППА) в тщетности нападении после того, как факт незаконной аннексии Крыма Россией и вторжения в восточную Украину стал реальностью".

Более того, он считает необходимым расширения НАТО и единственное, что его смущает – вхождение в Альянс Сербии. И кроме того, Эдгар Ринкевичс обратил внимание на то, что его позиция должна быть понятной испанцам как никому, поскольку испанские сепаратистские движения – порождения РФ.

В общем, складывает впечаление о том, что вменяемость позиций высоких политических фигур Европы, прямо пропорциональна близости к границам РФ. Чем больше расстояние, тем меньше здравого смысла.

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