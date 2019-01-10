''Вдавіться своїм Томосом!'' Пропагандисти Путіна сказилися через перемогу України

На російському телебаченні істерично відреагували на факт отримання Православною церквою України Томосу про автокефалію.

Бурхлива дискусія з цього приводу спалахнула в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Ольга Скабеєва і Євген Попов Скріншот відео

Приводом для конфлікту стало їдке висловлювання російського політолога Михайла Маркелова про те, що Україна як держава нібито практично припинила своє існування. Однак йому заперечив український громадський діяч Гордій Бєлов, відповівши, що таку злобу росіян можна легко пояснити отриманням Україною Томосу про автокефалію.

Ольга Скабеєва Скріншот відео

У цей момент у розмову зі своїми розсердженими коментарями втрутилися ведучі програми — Євген Попов і його скандально відома дружина Ольга Скабеєва.

"Так нам усе одно, який ви Томос отримали!" — роздратовано вигукнув Попов. "Вдавіться своїм Томосом! Почитайте, що саме цей Томос вам дає — взагалі нічого, забираючи у вас патріархат!" — підтримала його Скабеєва.

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