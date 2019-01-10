''Вдавіться своїм Томосом!'' Пропагандисти Путіна сказилися через перемогу України

На російському телебаченні істерично відреагували на факт отримання Православною церквою України Томосу про автокефалію.
Бурхлива дискусія з цього приводу спалахнула в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Ольга Скабеєва і Євген Попов
Скріншот відео
Приводом для конфлікту стало їдке висловлювання російського політолога Михайла Маркелова про те, що Україна як держава нібито практично припинила своє існування. Однак йому заперечив український громадський діяч Гордій Бєлов, відповівши, що таку злобу росіян можна легко пояснити отриманням Україною Томосу про автокефалію.
Ольга Скабеєва
Скріншот відео
У цей момент у розмову зі своїми розсердженими коментарями втрутилися ведучі програми — Євген Попов і його скандально відома дружина Ольга Скабеєва.
"Так нам усе одно, який ви Томос отримали!" — роздратовано вигукнув Попов. "Вдавіться своїм Томосом! Почитайте, що саме цей Томос вам дає — взагалі нічого, забираючи у вас патріархат!" — підтримала його Скабеєва.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
5 січня Вселенський Патріарх Варфоломій підписав Томос про надання автокефалії Православній церкві України.
6 січня Томос вручили на Божественній літургії. Також у мережі опублікували переклад тексту документа.
8 січня Томос відвезли назад у Стамбул для підписання його 11 членами Синоду Вселенського патріархату.
9 січня усі члени Синоду Вселенського патріархату в Стамбулі підписали Томос про автокефалію Православної церкви України.
10 січня документ повернувся в Україну. Його показали прихожанам Свято-Покровського кафедрального собору в Рівному.
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