МоваЯзык
Реєстрація
ПолітикаЕкономіка

/Світ

''Вдавіться своїм Томосом!'' Пропагандисти Путіна сказилися через перемогу України

4.2тЧитати матеріал російською

На російському телебаченні істерично відреагували на факт отримання Православною церквою України Томосу про автокефалію.

Бурхлива дискусія з цього приводу спалахнула в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Ольга Скабеєва і Євген Попов

Ольга Скабеєва і Євген Попов

Скріншот відео

Приводом для конфлікту стало їдке висловлювання російського політолога Михайла Маркелова про те, що Україна як держава нібито практично припинила своє існування. Однак йому заперечив український громадський діяч Гордій Бєлов, відповівши, що таку злобу росіян можна легко пояснити отриманням Україною Томосу про автокефалію.

Ольга Скабеєва

Ольга Скабеєва

Скріншот відео

Новини
''Кінець православному братству!'' У РПЦ влаштували нову істерику через Томос ПЦУ

У цей момент у розмову зі своїми розсердженими коментарями втрутилися ведучі програми — Євген Попов і його скандально відома дружина Ольга Скабеєва.

"Так нам усе одно, який ви Томос отримали!" — роздратовано вигукнув Попов. "Вдавіться своїм Томосом! Почитайте, що саме цей Томос вам дає — взагалі нічого, забираючи у вас патріархат!" — підтримала його Скабеєва.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Читайте всі новини по темі "Незалежність УПЦ" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Незалежність УПЦросійська пропаганда
Місце
Росія
Тег
Томос
Поділитися у Facebook
6
Коментарі
33
101
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
8
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
минин евген
минин евген
бу-га-га! козломордые всё бесятся, все не могут успокоиться, что их красиво нахуй послали, и страну всю с её ебонутым населением и религию их, конченную.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Тупая и ещё тупее
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Нерабам выдали бумажку, что они теперь могут молится Богу? Поздравляю.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
5
2 из 3 ответов | показать все
Bukin Sergii
Bukin Sergii
CARGO 100, ИДИОТ???
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
CARGO 100
CARGO 100
Poroshenko Petro, это не бумажка, это документ, что они подчиняются Стамбулу и платить будут именно ему, согласовывать все назначения ...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
3

Наші блоги