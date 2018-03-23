Вдалися до хитрощів: Конгрес США підготував нові санкції проти Росії

У консолідованому законі про бюджетні асигнування, який був підписан президентом США Дональдом Трампом, є пункт про нові санкції проти Росії.

Законодавці намагалися спонукати американського главу переглянути своє ставлення до Москви, таємно включивши дані положення. Про це повідомляє "Голос Америки".

Відзначається, що конгресмени не впевнені в тому, хто саме включив їх до закону. У документі налічується понад дві тисячі сторінок. За словами сенатора Кріса Кунса, який є членом Комітету з асигнувань, вони ймовірно були додані сенаторами високого рангу.

"Серед обох партій існує переконання, що наш президент недостатньо активно вживає дій для протистояння російській агресії – втручання до наших минулих виборів, ймовірного втручання до наших наступних виборів, агресії проти своїх сусідів, таких як Україна, Грузія, а також втручання до Сирії", - зазначив Кунс в коментарі The Daily Beast.

Так, закон вводить обмеження, які забороняють федеральним установам проводити фінансові або інші операції з Кремлем і прихильниками в ряді сфер.

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"Час для Білого дому дослухатись до Конгресу і використати інструменти, які ми надали", - зазначив конгресмен Еліот Енґель.

Даний розділ називається "Протистояння російському впливу і агресії". Він містить п'ять сторінок закону, де викладені конкретні заборони на використання грошей федерального бюджету для уряду РФ.

Закон також забороняє використання федеральних коштів для "укладання нових контрактів, або введення нових домовленостей з федеральної допомоги Російській Федерації" і передбачає надання 250 млн доларів на фінансування Фонду з протидії російському впливу, збільшивши його на 150%.

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Крім того, федеральним установам забороняється допомагати країнам, які підтримують анексію українського Криму. Їм не можна інвестувати в півострів та інші регіони, які знаходяться під незаконним контролем РФ.

Міністр фінансів США повинен спрямовувати політику американських представників у міжнародних організаціях проти будь-яких заходів, які фінансують програми, "порушують суверенітет і територіальну цілісність України".

Крім того, закон передбачає фінансування "програм з підтримки демократії" в РФ, включаючи свободу Інтернету.

Як повідомляв "Обозреватель", Трамп підписав закон 23 березня. Спочатку він хотів ветувати його.