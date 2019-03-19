"Вчепилася у волосся": у Латвії трапився скандал через російську мову в автобусі

У Латвії пасажирка Лінда посварилася з водієм рейсового автобуса Рига — Даугавпілс через знання національної мови.

За її словами, жінка, яка сиділа за кермом автобуса, прикидалася, що не знає латиську мову, в результаті чого вона проїхала потрібну зупинку, пише jauns.lv.

"Показала квиток, жінка-водій відповіла російською, хоча я до неї зверталася латиською... Моя трирічна дитина не зрозуміла, що вона сказала. Чому взагалі з нами говорять іноземною мовою?" — запитує Лінда.

Автобус зупинився на зупинці у Лієлварде, але двері не відчинилися. Жінка-водій сказала щось російською. Пасажирка почала наполягати, щоб її випустили, але автобус поїхав далі.

Ілюстрація jauns.lv

"Закричала, щоб нас випустили!... Я вчепилася у волосся шофера, що ще могла зробити, якщо латиською не розуміє, — нехай випустить, тоді вона випустила десь у полі. Тяглися по дощу і вітру, не від зупинки, а звідкись, де навіть зупинятися не можна. Бо я говорю латиською... Мені що, іноземну мову вчити, щоб доїхати від Риги до Лієлварду на автобусі?" — запитує обурена Лінда.

Як повідомила фахівець зі зв'язків із громадськістю автотранспортної дирекції Ліліта Пелчере, дирекція проінформована про інцидент.

Проте Лінда не хоче писати скарги в Центр державної мови і поліцію. Однак керівник департаменту контролю мови Центру державної мови Інгріда Берзиня запевнила, що інспектори проведуть перевірку Даугавпілського автобусного парку.

Якщо з'ясується, що водій не знає державної мови, їй може загрожувати грошовий штраф від 35 до 280 євро.

Як писав OBOZREVATEL, російський блогер Ілля Варламов викликав гостре обговорення в мережі своїм постом про мовні традиції в Україні та РФ.

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