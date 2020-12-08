Знайдено ймовірну причину зникнення п'яти літаків із військовими США в Бермудському трикутнику

Ймовірною причиною зникнення п'яти літаків "Рейсу 19" у Бермудському трикутнику, що відбулося в 1945 році, можуть бути неправильні дії екіпажу.

Таке припущення зробив австралійський експерт Шейн Саттерлі. На його думку, для того щоб зрозуміти причину трагедії, потрібно мати критичне мислення, передає портал Nine.com.au.

"Деякі люди давали незвичайні пояснення, стверджуючи, що відбувається щось паранормальне або надприродне. Тейлор (лейтенант Чарльз Тейлор, який командував рейсом. – Ред.) теж не раз губився під час польоту. Йому двічі доводилося рятуватися в Тихому океані", – заявив Саттерлі.

Він додав, що після того, як стемніло і змінилася погода, Тейлор почав орієнтуватися не за приладами, а за тим, що відбувалося зовні, ніби перебував у знайомій йому Мексиканській затоці, а не в Бермудському трикутнику.

Експерт зазначив, що літаки "Рейсу 19" затонули, зробивши посадку на водній поверхні, менш ніж за хвилину. У таких випадках не завжди виходить знайти фрагменти повітряних суден. Цим, на його думку, і пояснюється зникнення.

"Більшість пілотів, які брали участь в інциденті, були стажистами. Це означає, що вони не були належним чином навчені того, як використовувати всі прилади літака під час польоту вночі або в погану погоду", – пояснив експерт.

Нагадаємо, що трагедія трапилася в грудні 1945 року. Тоді п'ять торпедоносців ВМС США "Рейс 19" вилетіли з Флориди на навчальне завдання. Екіпаж складався з 14 осіб, більшість із них були стажистами. Літаки зникли після входу в Бермудський трикутник. Рятувальний літак, який вирушив на пошук, також зник. На його борту перебували 13 осіб.

Деякі з них встигли повідомити, що їхні компаси не працюють і навігація майже неможлива через негоду.

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