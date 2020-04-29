Пацієнти з деякими видами раку більш схильні до ризику смерті від нового коронавірусу в порівнянні з іншими.

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Крім того, хворі на рак частіше потрапляють до відділень інтенсивної терапії або потребують штучної вентиляції легенів, повідомляє DailyMail.

Дослідники виявили, що люди з раком крові та легень в три рази частіше вмирають від вірусу в порівнянні з пацієнтами з іншими видами пухлин.

Команда, очолювана лікарнею Чжуннань університету Ухань, каже, що результати можуть допомогти лікарям уважно стежити за хворими на рак, щоб вони могли правильно лікувати їх, якщо у них буде позитивний результат на COVID-19, і знизити ризик їх госпіталізації.

Хворі на рак більш уразливі перед коронавірусом

Фактори ризику включали тип раку, стадію, на якій він перебував, і лікування, яке отримували пацієнти, включаючи хіміотерапію. Дані показують, що хворі на рак більш уразливими до спалаху SARS-COV-2.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Британії збираються протестувати експериментальне норвезьке протиракову лікарський засіб для лікування коронавірусу.