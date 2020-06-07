Вчені з'ясували, де в будинку може жити коронавірус: названі найнебезпечніші місця

Дослідники з Німеччини перевірили, на яких поверхнях в будинках може жити COVID-19. Виявилося, що найвища концентрація вірусу присутня в стічних водах з раковин.

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Як повідомляє Die Zeit, команда вчених під керівництвом мікробіолога Рікарди Марії Шмітхаузен з Бонна і вірусолога Хендріка Стріка вивчила 21 будинок в окрузі Гангельт, що в Німеччині, де була зафіксована порівняно велика кількість заражених людей. У кожному з цих будинків як мінімум одна людина хворіла COVID-19.

Дослідники вивчили різні поверхні, такі як пульти, меблі, дверні ручки, душові, а також повітря в приміщеннях і стічні води.

В результаті аналіз всіх зразків повітря дав негативний результат, а 15% перевірених зразків стічних вод – позитивний. Причому, найбільш насиченою вірусом водою опинилася та, що з раковини (19%), а найменша концентрація – в туалеті (8,7%).

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"Це може бути пов'язано з тим, що вірусне навантаження найбільш високе на руках і в горлі. Тому при митті рук і чищенні зубів вірус може потрапити в раковину", – пояснили вчені.

На поверхнях вірус виявили всього у 3,36% зразків – на пульті дистанційного керування і металевих дверних ручках. При цьому збудник COVID-19 не був знайдений на продуктах харчування, одязі, тварин і рослини.

"Результати свідчать про те, що в домашньому середовищі Sars-CoV-2 живе не надто довго і тому такий спосіб передачі відіграє меншу роль, але, з іншого боку, можливо, що вірус в зразках лише не дожив до дослідження в лабораторії", – відзначили дослідники.

Вони порадили не робити поспішних висновків, так як цю інформацію потрібно перевірити і іншими методами, щоб скласти повну картину.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ймовірність заразитися COVID-19 через дотик до поверхні з в три рази менше, ніж повітряно-крапельним шляхом.