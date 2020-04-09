Вчені зробили нову заяву про мутацію коронавірусу

Південнокорейські вчені провели аналіз генома коронавірусу і не виявили в COVID-19 ознак мутації, які можуть вплинути на його здатність до поширення.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Зазначається, що це знижує ймовірність помилок під час тестування хворих. Про це повідомила організація центрів з контролю і профілактики захворювань (KCDC) при міністерстві охорони здоров'я Південної Кореї, передає "Рамблер".

"У результаті аналізу нуклеотидної послідовності коронавірусу COVID-19 із 73 зразків від пацієнтів всередині країни до теперішнього моменту не виявлено значущих мутацій вірусу, які могли б вплинути на його патогенність і здатність до поширення", – йдеться в заяві.

Вчені не знайшли мутацій у коронавірусі

Зазначається, що також не виявлено змін у генах маркерах COVID-19, які використовують для виявлення вірусу.

За совами південнокорейських дослідників, це означає, що зараз немає небезпеки виникнення помилок під час генетичного тестування. Вони підкреслили, що отримані дані будуть передані ВООЗ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, китайські вчені виявили новий мутований підтип коронавірусу COVID-19, який має рекордно довгу здатність заражати інших.