Вчені знайшли причину небажання носити маску під час пандемії

Неготовність людей дотримуватися обмежувальних заходів під час пандемії коронавірусу, зокрема, носити маски, пов'язана з їхньою робочої пам'яттю – параметром, який впливає на інтелект.

Такого висновку під час дослідження дійшли американські вчені. Препринт їхньої наукової роботи опубліковано на Proceedings of the National Academy of Sciences.

За словами фахівців, під час пандемії з'явилося слово "ковідіоти" – так називають людей, які заперечують шкоду COVID-19 і не дотримуються заходів безпеки. Вчені кажуть, що до такої поведінки схильні люди з меншим об'ємом робочої пам'яті.

Люди не хочуть носити маски під час пандемії

Робочим називають тип пам'яті, який дозволяє людині зберігати в розумі інформацію, поки працює з нею. Вона дозволяє комбінувати інформацію, отриману від органів сприйняття, з довготривалою і короткочасною пам'яттю, а також відіграє важливу роль у розумінні інтелекту як концепції і складного пізнавального механізму.

Вчені говорять, що в багатьох штатах США соціальне дистанціювання і носіння масок були добровільними заходами, тому багато людей відмовлялися їх дотримуватися. Автори дослідження опитали 850 американців, з'ясувавши, що чим меншим був обсяг робочої пам'яті респондентів, тим менш охоче вони дотримувалися заходів безпеки.

"Чим вищий обсяг робочої пам'яті, тим більша ймовірність того, що люди будуть дотримуватися соціальної дистанції чи носити маску. Цікаво, що цей зв'язок зберігається навіть після поправок на психологічні та соціально-економічні чинники, такі як депресивні й тривожні настрої, особистісні риси, освіту і дохід" , – пояснює професор психології Вейвей Чжан.

Часто люди просто викидають захисні маски

Провідний автор дослідження також вважає, що схильність дотримуватися рекомендацій може спиратися на ухвалення рішень відповідно до оцінки витрат і переваг такої поведінки в робочій пам'яті, а не, наприклад, на звичку. Так, цей процес може бути менш ефективним у людей із меншим об'ємом робочої пам'яті.

"Під час розроблення політики профілактики потрібно враховувати загальні когнітивні здібності людей, щоб домогтися поведінки, заснованої на дотриманні заходів безпеки, така як носіння маски або соціальне дистанціювання", – порадив Чжан.

Водночас він підкреслив, що людей не варто перевантажувати інформацією щодо заходів безпеки в умовах пандемії. Вони повинні бути лаконічними і доступними, щоб людина могла легко ухвалити правильне рішення.

"З часом соціальне дистанціювання і носіння масок стане звичною поведінкою, а їхній зв'язок із робочою пам'яттю зменшиться", – переконаний експерт.

