Вчені знайшли пращура всіх курей на Землі: дивовижні фото

На кордоні між Нідерландами та Бельгією було знайдено рештки птаха, який може виявитися пращуром кожної курки на планеті.

За словами вчених, істота жила приблизно 67 мільйонів років тому – саме перед тим, як удар астероїда знищив всіх динозаврів на Землі. Про це повідомляє ВВС.

Зокрема, фахівці стверджують, що рештки цієї тварини, які дуже добре збереглися, допоможуть дізнатися, якими були предки сучасних птахів і як вони еволюціонували.

Вчені знайшли пращура всіх курей на Землі

"Це унікальний зразок: ми нарекли його "диво-птахом". І це єдиний майже цілий череп птаха, який будь-коли знаходили з епохи динозаврів, він може розповісти нам досить багато про ранню еволюційну історію птахів", – переконує доктор Даніель Філд із Кембриджського університету.

"Диво-птах" – пращур усіх курей на Землі ВВС

Вчені назвали птаха Asteriornis maastrichtensis – на честь Астерії із давньогрецької міфології, яка, тікаючи від Зевса, перетворилася на перепілку і впала в море.

Зазначається, що в свій час тварина важила трохи менш як 400 грамів. Її вважають предком сучасних курей, качок та іншої птиці.

"Диво-птах" – пращур усіх курей на Землі ВВС

"У той час ця частина Європи була мілководним морем, а умови були схожі на нинішні тропічні пляжі. Маючи довгі стрункі ноги, птах, можливо, жив на березі водойми. Ця знахідка справді важлива для палеонтологів та еволюційних біологів", – додав Філд.

Він підкреслив що "диво-птах" може допомогти зрозуміти, як саме розвивалися сучасні птахи.

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