Наявність дефектного гена, пов'язаного з деменцією, подвоює ризик розвитку важкої форми COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Як повідомляє DailyMail, вчені з Медичних шкіл Ексетерського університету і Університету Коннектикуту проаналізували дані 382 тисяч осіб з біобанку Великобританії. Вони виявили, що європейці, у яких є дві копії гена АРОЕ (він називається е4е4), в два рази частіше переносили COVID-19 саме у важкій формі.

"Кожен 36-й чоловік європейського походження має дві дефектні копії цього гена, і це, як відомо, збільшує ризик хвороби Альцгеймера до 14 разів, а також підвищує ризик розвитку серцево-судинних захворювань. Тепер дослідницька група виявила, що перенесення цих генних мутацій подвоює ризики при COVID-19 ", – заявили дослідники.

До цього дослідники приходили до більш страхітливим цифрам – вважалося, що люди з деменцією отримують важку форму COVID-19 в три рази частіше. Однак тоді вони не входили в групу ризику, так як багато хто з них знаходилися в будинках для людей похилого віку і це могло бути основним фактором такого явища.

Вчені знайшли ген, що підвищує ризики отримати важку форму COVID-19

"Дослідники виявили, що у людей з генотипом APOE e4e4 ризик розвитку важкого COVID-19 в два рази вище, ніж у людей із загальною формою e3e3 гена APOE", – відзначили вчені.

Дослідники мають намір продовжити роботу, щоб за допомогою отриманої інформації знайти методи лікування або допомоги людям з цим геном.

Як повідомляв OBOZREVATEL, чащe інших шсля зараження COVID-19 вмирають пацієнти c хронічними захворюваннями печінки, зокрема цирозом.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram