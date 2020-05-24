Учені знайшли докази витоку COVID-19 із лабораторії: версію з тваринами відсікли

Команда вчених із Австралії представила докази того, що коронавірус COVID-19, який спровокував всесвітню пандемію, "унікально пристосований для зараження людей". Це, на їхню думку, дає підстави припускати, що він міг бути створений штучно.

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Як пише Daily Mail, професор медицини в університеті Фліндерс в Аделаїді (Австралія) Микола Петровський, який керує проєктом випробування вакцини на людях, заявив, що вірус не типовий для нормальної зоонозної інфекції (від тварини до людини). Адже він з'явився з винятковою здатністю проникати в людський організм з першого дня.

За словами вченого, вірус міг з'явитися у тварини в результаті дивного явища природи, але не можна виключати і можливість його витоку з лабораторії.

Професор підкреслив, що нові віруси, які поширюються від тварин, зазвичай посилюються, оскільки пристосовуються як до господарів до людей. Але з незрозумілих причин COVID-19 виявився ідеально пристосованим для зараження людей без необхідності розвитку.

Крім того, Петровський звернув увагу на той факт, що найбільш близькі відомі віруси вивчалися в лабораторії в Ухані – китайському місті, звідки пандемія й почала ширитися світом.

Коронавірус

Подібну думку озвучив і один з провідних світових експертів в галузі біобезпеки Річард Ебрайт. За його словами, ймовірність появи нового вірусу, що має такі незвичайні властивості й трапляється у природі, можлива, але неймовірна.

Відзначимо, що про незбагненні властивості коронавірусу йдеться і в дослідженні, опублікованому на сайті Корнельського університету. У ньому йдеться про так званий "спайковий білок" – саме він пов'язує новий штам COVID-19 з клітинами в людському тілі.

Вчені за допомогою комп'ютерного моделювання перевірили здатність білка-шипа зв'язуватися з людьми і 12 можливими тваринами-господарями. В результаті з'ясувалося, що здатність зв'язуватися з клітинами людини набагато перевищувала його здатність інтегруватися з іншими видами.

Однак навіть якщо коронавірус з'явився природним шляхом, тоді він несе людству ще більшу загрозу, вважає професор Петровський. Адже може "породити" новий різновид вірусу, який призведе до ще більш руйнівних наслідків. "Наступного разу рівень смертності може бути набагато гірший", – попередив науковець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше видання The Daily Telegraph, посилаючись на дані розвідувальної спілки "П'ять очей", повідомило, що Китай навмисно приховував і знищував дані про спалах коронавірусної інфекції COVID-19 в країні. Влада КНР нібито змушувала лікарів мовчати, знищуючи докази наявності коронавірусу в лабораторіях.