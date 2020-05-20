Вчені знайшли антитіло, що блокує COVID-19: статистика щодо коронавірусу на 20 травня. Постійно оновлюється

Коронавірус у світі продовжує набирати обертів і встиг вразити вже понад 4,9 млн осіб. Тим часом, вчені з Медичної школи Вашингтонського університету в Сієтлі встановили, що антитіло S309 блокує COVID-19. Тепер дослідники працюють над створенням вакцини на його основі.

Станом на ранок 20 травня пандемія встигла забрати життя понад 324 тисяч осіб. Побороти небезпечну хворобу вдалося 1,9 млн пацієнтів.

OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні COVID-19 заразилися 18 876 осіб. Померли 548 пацієнтів, одужали 5632.

Країнами-лідерами за кількістю хворих залишаються США (1,5 млн), Росія (майже 300 тисяч) та Іспанія (понад 278 тисяч).

Вчені з Вашингтонського університету (США) дійшли висновку, що коронавірус більш небезпечний і смертоносний для людей, ніж грип. Якщо хворобу не зупинити, то кількість летальних випадків може зрости до 1,5 мільйона.

Головне за 20 травня:

05:53 – У Черкаській області зафіксували новий випадок інфікування коронавірусом в місті Сміла. COVID-19 виявили в медпрацівниці з Києва, яка приїхала до Сміли відвідати батьків.

05:50 – У Нідерландах працівник хутряної ферми, де розводять норок, заразився коронавірусом COVID-19 від тварини.

05:16 – Голова Світового банку попередив, що через пандемію коронавірусу до 60 мільйонів осіб по всьому світу можуть опинитися в крайній бідності.

5:13 – У Китаї зафіксували п'ять нових випадків коронавірусу. Один заражений повернувся з-за кордону, а ещеь четверо захворіли в провінції Цзілінь, де знову ввели карантин.

01:02 – У Тулі (РФ) медсестра обласної лікарні вийшла до пацієнтів з COVID-19 в прозорому захисному костюмі, який одягла поверх купальника. Жінку сфотографували і після ажіотажу в мережі покарали.

00:40 – У всіх 50 американських штатах частково відновилася робота економіки, яку призупинили через пандемію COVID-19, повідомив віцепрезидент США Майк Пенс.

00:15 – Протягом тижня Швеція, де не вводили карантин, стала лідером в Європі за кількістю смертей від COVID-19 на душу населення.

00:08 – Інфіковані коронавірусом із безсимптомною формою заражають поверхні та предмети в своєму будинку, де перебувають найбільш часто або тісно. Вчені розповіли, де саме знайшли РНК вірусу.