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Вчені заявили про унікальний природний феномен

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Група вчених, що займається вивченням незвичайного природного явища "Стів", яке часом спостерігається над Землею, заявила, що вже понад 10 років не може розгадати природу його виникнення.

Вузькі стрічки зеленого і фіолетового кольору дослідники спочатку сприйняли як раніше невідомий вид північного сяйва. Йому дали назву "Стів" (абревіатура від англійського Strong Thermal Emission Velocity Enhancement - підвищення сильної теплової емісії) та почали його докладне вивчення, пише Science Alert.

"Але виявилося, що світіння, створене "Стівом", відрізняється від того, яке утворює полярне сяйво", - зазначили у виданні.

Зазвичай такі явища виникають при взаємодії сонячного вітру, що складається з заряджених частинок (протонів і електронів) з молекулами земної атмосфери.

Однак в процесі спостереження орбітальний супутник, що належить Національному управлінню океанічних і атмосферних досліджень, не зареєстрував потоку заряджених частинок. Це означає, що причиною виникнення "Стіва" є якісь інші механізми.

Як писав OBOZREVATEL, в мережі з'явилися знімки так званого кривавого Місяця, який 28 липня могли спостерігати мешканці різних куточків планети.

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