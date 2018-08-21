Вчені заявили про унікальний природний феномен

Група вчених, що займається вивченням незвичайного природного явища "Стів", яке часом спостерігається над Землею, заявила, що вже понад 10 років не може розгадати природу його виникнення.

Вузькі стрічки зеленого і фіолетового кольору дослідники спочатку сприйняли як раніше невідомий вид північного сяйва. Йому дали назву "Стів" (абревіатура від англійського Strong Thermal Emission Velocity Enhancement - підвищення сильної теплової емісії) та почали його докладне вивчення, пише Science Alert.

"Але виявилося, що світіння, створене "Стівом", відрізняється від того, яке утворює полярне сяйво", - зазначили у виданні.

Зазвичай такі явища виникають при взаємодії сонячного вітру, що складається з заряджених частинок (протонів і електронів) з молекулами земної атмосфери.

Однак в процесі спостереження орбітальний супутник, що належить Національному управлінню океанічних і атмосферних досліджень, не зареєстрував потоку заряджених частинок. Це означає, що причиною виникнення "Стіва" є якісь інші механізми.

Як писав OBOZREVATEL, в мережі з'явилися знімки так званого кривавого Місяця, який 28 липня могли спостерігати мешканці різних куточків планети.