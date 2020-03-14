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14 березня • оновлено в 23:05
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Кирило Лютий

Вчені заявили про прорив в боротьбі з коронавірусом: що відомо

17т
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У Нідерландах вчені знайшли антитіло до смертельного коронавірусу.

Як передає NOS, це перше антитіло, яке блокує інфекцію, і є велика ймовірність, що воно також буде використане у виготовленні ліків.

Професор клітинної біології Франк Гросфел повідомив, що вплив антитіла спершу необхідно перевірити на людині. Всього на дослідження може знадобитися кілька місяців.

Вчений Беренд-Ян Бош зазначив, що це багатообіцяючий крок в боротьбі з Covid-19, але більш важливим моментом є не лікування, а профілактика. Для цього потрібна вакцина, на створення якої може піти мінімум два роки.

Саме антитіло у дослідників з'явилося ще після попереднього вивчення схожих вірусних інфекцій. Всі розробки вчених повинні отримати схвалення інших біологів.

Вчені заявили про прорив в боротьбі з коронавірусом

Вчені заявили про прорив в боротьбі з коронавірусом

соцмережі

При цьому в Британії вакцина проти коронавірусу дала перший успішний результат після перевірки на мишах. До випробувань на людях вона повинна бути готова вже до липня. У разі успіху ліки будуть доступними для пацієнтів через рік.

При цьому в США вже готуються до випробування вакцини на добровольцях. Після цього є можливість залучення до тестування інфікованих громадян.

Як писав OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський виступив з великим зверненням до українців, розповівши про те, як держава готується боротися зі смертельною хворобою.

Зокрема, було прийнято рішення про закриття кордонів для іноземців та евакуації громадян з країн Європи, де динаміка захворювань вже обійшла показники Китаю.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Коронавірус
Місце
Нідерланди
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