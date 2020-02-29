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29 лютого • оновлено в 07:15
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Вчені зафіксували найпотужніший вибух у Всесвіті

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Вчені зафіксували найпотужніший вибух у Всесвіті з часів Великого вибуху.

Як повідомляє EurekAlert, відкриття зробили фахівці Міжнародного центру радіоастрономічних досліджень. За їх словами, вибух стався біля надмасивної чорної діри у надскупченні Змієносця, яке знаходиться на відстані в 390 мільйонів світлових років від Землі.

Астрономи відзначили, що в результаті вибуху стався викид енергії, який в п'ять разів перевищує попередній рекорд.

Вчені зафіксували найпотужніший вибух у Всесвіті

"Це сталося дуже повільно – як вибух в уповільненому русі, який тривав протягом сотень мільйонів років", – пояснила професор центру Мелані Джонстон-Холітт.

Причина вибуху поки залишається невідомою. Фахівці планують провести більш ретельні спостереження, збільшивши вдвічі кількість антен.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що американські астрономи вперше зняли появу чорної діри у Всесвіті. Вчені спостерігали неймовірно яскравий вибух зірки, який був у багато разів яскравіше наднової,

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Автор
Гліб Іванов
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XОЗЯИН хOXЛOB
XОЗЯИН хOXЛOB
У инопланетных xoxлов пуканы рванули. Какие еще доказательства космического происхождения вислоухих нужны москалям?
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