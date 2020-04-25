Вчені з Італії розкрили несподівану правду про смерть пацієнтів з COVID-19

Італійські вчені розрахували реальні дані про смертність від коронавірусу в регіоні Ломбардія, який сильніше за інших постраждав від епідемії COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Результати дослідження вчених Джанлука Рінальді і Маттеo Парадізіо публіковані на порталі medRxiv. На їхню думку, офіційна статистика смертності від коронавірусу могла бути спотворена.

Спочатку дослідники вивчили дані про тестування на SARS-CoV-2 в десяти населених пунктах Ломбардії c сумарним населенням близько 50 тис. осіб.

Вивчено статистику смертності в Італії за 40 днів

Потім вони взяли показники по всіх смертях за 40 днів з 21 лютого, коли в досліджених населених пунктах ввели карантин, і порівняли їх з аналогічними показниками за попередні п'ять років.

З'ясувалося, що з 21 лютого по 4 квітня на дослідженої території померла 341 особа, що приблизно в 5 разів більше, ніж в середньому за попередні роки.

При цьому на початку квітня смертність практично не відрізнялася від звичних значень, що підтвердило ефективність карантинних заходів для боротьби з коронавірусом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, людина, яка перенесла коронавірус, вмирає в середньому на 10 років раніше, ніж за звичайних обставин.