В Індії у кажанів виявили новий коронавірус (BtCoV), небезпечність якого поки не вивчена.

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Про це написало видання India Today. Захворювання у двох видів кажанів з Керали, Хімачал-Прадешу, Пудучеррі та Тамілнаду виявили вчені з Індійської ради медичних досліджень (ICMR).

За словами співробітника Національного інституту вірусології Індії (NIV), доктора Прягья Д Ядава, немає жодних доказів або досліджень, які стверджували б, що цей коронавірус кажанів може викликати зараження людей.

Вчені виявили новий вид коронавірусу у кажанів. Ілюстрація

"Цей коронавірус кажанів не має відношення до SARS-CoV2, який спровокував пандемію COVID-19", – сказав Ядав.

Він додав, що в 2018-2019 роках у видів кажанів (Pteropus) вже виявляли вірус Nipah, від якого можуть помирати люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на середу, 15 квітня, в Україні були офіційно підтверджені 3764 випадки зараження коронавірусом COVID-19.

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