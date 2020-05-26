Вчені вивели закономірність між довжиною безіменного пальця і рівнем смертності від COVID-19

Чоловіки, у яких безіменний палець довший вказівного, частіше переносять COVID-19 в легкій формі, а також менше ризикують померти від нього.

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Як повідомляє DailyMail, вчені з Університету Суонсі вивчили дані 200 тисяч чоловіків в 41 країні. Їм виміряли довжину пальців і вирахували співвідношення довжини безіменного до вказівного.

Суть дослідження полягала в наступному: довжина безіменного пальця у чоловіка залежить від того, скільки тестостерону отримує плід в утробі матері. При нормальному рівні тестостерону безіменний палець трохи довший вказівного.

Вчені вивели закономірність між довгою безіменного пальця і рівнем смертності від COVID-19 DailyMail

"Наша теорія полягає в тому, що довгий безіменний палець говорить про високий рівень АСЕ-2. Якщо його концентрація досить велика, то людина простіше протистоїть вірусу", – заявив провідний дослідник професор Джон Меннінг.

Як повідомлялося раніше, чоловіки зі зниженим тестостероном більше ризикують при контакті з COVID-19. Справа в тому, що завдяки гормону в організмі збільшується кількість ACE-2 рецепторів, які здатні захистити людину від важкої форми COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, наявність дефектного гена, пов'язаного з деменцією, подвоює ризик розвитку важкої форми COVID-19.