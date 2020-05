Вчені спрогнозували Землі нові катаклізми через спеку

Землі напророкували чергову катастрофу зі зміною клімату через тривалі викиди вуглекислого газу – до 2050 року температура повітря у спекотних країнах світу виявиться небезпечною для життя, зокрема бідних верств населення.

За оцінками міжнародної групи вчених, від теплових хвиль може постраждати до третини всього людства. Про це йдеться в їхньому дослідженні, опублікованому в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences.

Зазначається, що для людей існує оптимальний для життєдіяльності діапазон середньорічних температур 11-15 градусів за Цельсієм. Протягом тисячоліть людство мешкало на невеликій площі земної кулі, поки технологічний розвиток не дало змоги розширити ареал проживання і вийти за межі температурної ніші.

Тому, прогнозують вчені, в наступні 50 років географічне положення цієї ніші зміниться сильніше, ніж за попередні шість тисяч років.

Зокрема, дослідники передбачають, що навіть за реалізації не найгіршого сценарію зміни клімату приблизно одна третина населення планети відчуватиме середні річні температури вище 29 градусів за Цельсієм. Хоча нині вони характерні лише для 0,8 відсотка поверхні Землі, а більшу частину цієї площі займає пустеля Сахара.

Водночас наголошується, нібито ситуація ускладнюється тим, що більшу частку населення в жарких регіонах становлять бідняки, адаптаційний потенціал яких до високих температур занадто низький.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Всесвітній метеорологічній організації при ООН спрогнозували новий температурний рекорд у найближчі 5 років, заявивши, що Землю чекає нове рекордне потепління.

