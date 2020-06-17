Вчені спрогнозували екстремально небезпечну спеку

Китайські вчені передбачили, що тривале глобальне потепління призведе до ще більш частого виникнення хвиль смертельно небезпечної спеки в Північно-Східній Азії в найближчі десятиліття.

Фахівці вивчили рекордну спеку 2018 року, яка тривала в Китаї 33 дні і стала причиною госпіталізації понад 71 тисячі людей через тепловий удар, пише lenta.ru.

Вони визначили, що причиною екстремального погодного явища стала стійка атмосферна циркуляція в вигляді потужного антициклону – області високого тиску, що відповідає за високі температури і ясне, безхмарне небо.

Виявилося, що аномальний антициклон вніс майже половину вкладу в спеку. Цей тип циркуляції став виникати частіше в останні десятиліття з 1991 по 2017 рік. Ще одним фактором стало збільшення середніх температур через накопичення парникових газів в атмосфері Землі.

Так вони визначили причину періодів екстремальної спеки, які в останні роки виникають частіше, призводять до частих смертям і завдають шкоди сільському господарству.

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