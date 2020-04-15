Вчені спрогнозували дворічний карантин через коронавірус
Соціальне дистанціювання, як міра запобігання поширенню коронавірусу, може існувати до 2022 року, через повторні спалахи COVID-19.
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До такого висновку дійшли вчені Медичної школи Т.Х. Чана в Гарвардському університеті, пише Newsweek. Вони проаналізували сценарії, при яких збільшення кількості хворих на COVID-19 людей може негативно вплинути на можливості лікарень і відділень інтенсивної терапії у США лікувати хворих.
Вчені враховували появу короткострокового чи довгострокового імунітету у заражених людей, і як це вплине на майбутні спалахи хвороби.
Так у Гарварді прогнозують, що спалах коронавірусу, який, вірогідно, почнеться взимку, буде "найбільш тяжким". Через це медична система буде перевантажена, а медики не зможуть оперативно надавати допомогу хворим.
"За відсутності іншого втручання, ключовою оцінкою успіху соціального дистанціювання стало те, чи були критичні можливості системи охорони здоров'я придушені. Щоб уникнути цього, соціальне дистанціювання доведеться продовжити або запроваджувати з перервами до 2022 року", – йдеться в аналізі Гарвардської школи охорони здоров'я.
"Ми прогнозуємо, що майбутній рецидив спалаху SARS-CoV-2 в зимовий час, вірогідно, почнеться після першої важкої пандемічної хвилі. Додаткові заходи втручання включно з розширенням можливостей медичного догляду й ефективної терапії посилять успіх періодичного дистанціювання й пришвидшать набуття колективного імунітету. Навіть у випадку очевидного знищення, нагляд за SARS-CoV-2 потрібно зберегти, оскільки спалах зараження буде можливим до 2024 року", – йдеться у звіті.
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, є коронавіруси, до яких антитіла зберігаються тільки близько трьох місяців, тому повторно заразитися можна досить швидко.