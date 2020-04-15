Соціальне дистанціювання, як міра запобігання поширення коронавірусу, може існувати до 2020 року, через повторні спалахи COVID-19.

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До такого висновку дійшли вчені Медичної школи Т.Х. Чана в Гарвардському університеті, пише Newsweek. Вони проаналізували сценарії, при яких збільшення кількості хворих на COVID-19 людей може негативно вплинути на можливості лікарень і відділень інтенсивної терапії в США лікувати хворих.

Вчені враховували появу короткострокового чи довгострокового імунітету у заражених людей, і як це вплине на майбутні спалахи хвороби.

Так у Гарварді прогнозують, що спалах коронавірусу, який вірогідно почнеться взимку, буде "найбільш тяжким". Через це медична система буде перевантажена, а медики не зможуть оперативно надавати допомогу хворим.

Соціальна дистанція може тривати 2 роки

"За відсутності іншого втручання, ключовою оцінкою успіху соціального дистанціювання стало те, чи були критичні можливості системи охорони здоров'я придушені. Щоб уникнути цього, соціальне дистанціювання доведеться продовжити або запроваджувати з перервами до 2022 року", – йдеться в аналізі Гарвардської школи охорони здоров'я.

"Ми прогнозуємо, що майбутній рецидив спалаху SARS-CoV-2 в зимовий час, вірогідно, почнеться після першої важкої пандемічної хвилі. Додаткові заходи втручання включно з розширенням можливостей медичного догляду й ефективної терапії посилять успіх періодичного дистанціювання й пришвидшать набуття колективного імунітету. Навіть у випадку очевидного знищення, нагляд за SARS-CoV-2 потрібно зберегти, оскільки спалах зараження буде можливим до 2024 року", – йдеться в звіті.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, є коронавіруси, до яких антитіла зберігаються тільки близько трьох місяців, тому повторно заразитися можна досить швидко.

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