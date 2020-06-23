Вчені розповіли, що може спричинити другу хвилю COVID-19

Вірусологи з декількох університетів Великобританії заявили, що потенціал для другої хвилі пандемії COVID-19 є, і назвали фактори, які можуть її спровокувати.

Як повідомила BBC Україна, головним спусковим гачком нового спалаху коронавірусу може стати послаблення карантинних заходів. Обмеження допомогли взяти вірус під контроль.

"Найскладніший ребус – зрозуміти, як можна утримувати контроль, мінімізуючи руйнівні наслідки для звичайного життя людей", – розповів учений-епідеміолог Адам Кучарський із Лондонської школи гігієни та тропічної медицини.

Саме тому в Британії обмежувальні заходи знімають поетапно й одночасно вводять нові заходи контролю – наприклад, носіння масок і відстеження контактів інфікованих.

"У Британії та інших країнах нові спалахи можуть відбутися дуже швидко, якщо карантин знімуть до рівня, після якого контролювати подальше поширення буде неможливо", – пояснив Кучарський.

Вчений наводить як приклад Німеччину, де недавно виявили коронавірус у 650 працівників бійні. Також хвалили за ефективну боротьбу з поширенням коронавірусу Південну Корею, де знову довелося вводити деякі обмежувальні заходи.

На думку вірусолога, проблема не зростатиме, якщо влада зможе швидко виявляти кластери заражень, вводити карантин на місцевому рівні та не давати вірусу поширюватися далі.

У разі ж відсутності швидкої реакції такі спалахи можуть спричинити другу хвилю.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, головний санлікар України Віктор Ляшко вважає, що друга хвиля пандемії коронавірусної інфекції COVID-19 в нашій країні відбудеться з імовірністю в 70%.