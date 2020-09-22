Вчені розкрили глобальні наслідки коронавірусу для Землі

Вчені Технологічного інституту Карлсруе в Німеччині розкрили вплив пандемії коронавірусу на клімат Землі.

З'ясувалося, що скорочення викидів вуглецю через пандемію поки ніяк не позначилося на концентрації вуглекислого газу в атмосфері, повідомляє Phys.org.

Дослідники проаналізували дані про зміст газу в різних шарах атмосфери, отримані за допомогою високоточних інфрачервоних спектрометрів.

Незначні зміни, викликані пандемією, важко виявити безпосередньо через триваючі антропогенних викидів та природної мінливості через рік і рослинного покриву. Тому дані порівняли з прогнозами накопичення вуглецю в атмосфері на 2020 рік.

За оцінками, пандемія привела до зниження викидів вуглецю на вісім відсотків в 2020 році через зменшення інтенсивності автомобільного руху, а також скорочення кількості авіарейсів. Однак, щоб знизити концентрацію вуглекислого газу в атмосфері, обмеження повинні бути продовжені на десятиліття, хоча навіть такі заходи можуть виявитися недостатніми.

На думку фахівців, мета Паризької кліматичної угоди щодо обмеження глобального потепління на 1,5 градуса Цельсія вище доіндустріальних значень може бути досягнута тільки шляхом негайного значного скорочення викидів вуглекислого газу і їх подальшого зниження.

Це означає, що кожен рік потрібно скорочувати викиди на вісім відсотків (від поточних обсягів викидів), поступово доводячи їх до нуля до 2055 року.

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