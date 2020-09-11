Вчені придумали "розумну маску", яка відстежує ознаки COVID-19

Вчені з Сінгапуру розробили спеціальну систему датчиків, яка здатна виявляти ознаки зараження новим типом коронавірусу. Її можна встановлювати на будь-яку медичну маску.

За словами дослідників, завдяки передавачу сигналу Bluetooth така "маска" відправлятиме на додаток для смартфона дані про температуру тіла, насичення крові киснем, артеріальний тиск і частоту серцебиття. На основі цих показників можна зробити висновок про інфікування COVID-19, пише Straits Times.

"Ми побачили, що коли пацієнти з коронавірусом перебували в палатах-ізоляторах, медпрацівники повинні були ходити туди знімати показники температури і насичення крові киснем приблизно кожні 30 хвилин... Тому ми поцікавилися: чи можна допомогти працівникам, які перебувають на передовій боротьби з COVID- 19, і знизити ризики, з якими вони мають справу", – пояснив мету проєкту професор і виконавчий директор Інституту дослідження матеріалів й інженерної справи Ло Сянь Цзюнь.

Вчений підкреслив, що винайдена система складається із сенсорів, покритих полімером, який застосовується у виготовленні іграшок. Зазначається, що він володіє хорошою гнучкістю і вологостійкістю. Тоді як передавач Bluetooth, який теж є частиною системи, в режимі реального часу відправляє дані про стан людини на додаток для смартфона.

Дослідники пояснюють, що система дуже компактна, тому дає можливість використовувати її як в одноразовій, так і в багаторазовій захисній масці – наприклад, її можна вшити в тій частині, яка торкається до щік людини.

Під час експериментів з'ясувалося, нібито система не виходить із ладу навіть після прання. Тому фахівці стверджують, що таку "розумну маску" можна використовувати тривалий час, наприклад, у лікарнях для віддаленого спостереження за показниками хворих на коронавірус.

Зазначимо, що поки дослідники проводять клінічні випробування нових масок, яке планують завершити до кінця вересня 2020-го. Якщо все пройде успішно, передбачається, що наступного року вони можуть надійти на ринок.

Варто додати, що виробництво однієї системи в лабораторних умовах коштує до $36,5, але, якщо воно стане масовим, вартість однієї такої маски становитиме приблизно $14,6.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені, проаналізувавши 14 типів масок, дійшли висновку, що хірургічні маски – найефективніший метод захисту від коронавірусу. Вони затримують більше 90% крапельок слини, які розповсюджуються під час розмови.

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