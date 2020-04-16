Вчені пояснили, чому діабет небезпечний під час коронавірусу

Високий рівень глюкози в крові, як у хворих на цукровий діабет, провокує ускладнення під час грипу та коронавірусу COVID-19.

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До такого висновку прийшла міжнародна група вчених. Результати дослідження опубліковані в журналі Science Advances.

Коли вірус грипу або COVID-19 проникає в організм, там починають синтезуватися цитокіни як частина імунної відповіді. Це інформаційні молекули, які передають сигнали між різними клітинами імунної системи і забезпечують їхню координацію в боротьбі з патогеном.

Але у деяких людей організм виробляє занадто багато цитокінів, що призводить до цитокінового шторму (ланцюгової реакції), а це в свою чергу призводить до руйнування не тільки уражених патогеном тканин, а й сусідніх.

Як наслідок, організм охоплюють запальні процеси, які загрожують поліорганною недостатністю і летальним результатом.

Чому цитокіновий шторм розвивається у одних людей і не зачіпає інших, поки невідомо. Дослідники вважають, що це пов'язано з підвищеним рівнем глюкози в крові. Вони провели експеримент на мишах, вводячи їм глюкозамін, який підвищує вироблення цитокінів.

Ще до початку пандемії коронавірусу в китайському місті Ухань у 119 людей, хворих на грип, взяли аналіз крові. Результати показали, що люди з високим рівнем глюкози частіше страждали від цитокінового шторму. Цим пояснюється, чому пацієнт з діабетом буде важче переносити COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені виявили нову групу ризику під час коронавірусу. Це люди, які страждають ожирінням.