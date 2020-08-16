Вчені поставили хрест на колективному імунітеті проти COVID-19: статистика по світу на 16 серпня. Оновлюється

Коронавірус у світі станом на 16 серпня встиг вразити вже 21, 6 млн осіб, 768 тисяч з яких загинули, а 14,3 млн вилікувалися. В Україні COVID-19 діагностували у 87 782 осіб, померли в період пандемії – 2 011, одужали – 46 797.

Тим часом доктор фізико-математичних наук, координатор робочої групи з математичного моделювання проблем, пов'язаних з епідемією коронавірусу в Україні, Ігор Бровченко заявив, що колективний імунітет і сонячний ультрафіолет не допомогли впоратися з пандемією COVID-19.

Нагадаємо, 15 серпня на Землі від коронавірусу померло 5 406 осіб. Найбільше нових летальних випадків зафіксували у США (1071), Бразилії (726) та Індії (950).

OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

Коронавірус у світі Worldometers

Країни-антилідери щодо коронавірусу Worldometers

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

Країнами-лідерами за кількістю заражених зараз є США (5,5 млн), Бразилія (3,3 млн) та Індія (2,5 млн)

У Туреччині 15 серпня був зафіксований антирекорд за останні 45 днів – 1256 нових випадків COVID-19

У США повідомили, що розробляють штам нового коронавірусу, який може бути введений добровольцям для перевірки ефективності експериментальних вакцин.

Пандемія в Україні covid19.rnbo.gov.ua

Ситуація за регіонами України covid19.rnbo.gov.ua

Головне за 16 серпня:

07:26 – За даними університету Хопкінса, від коронавірусу на ранок 16 серпня в світі померли 769 757 осіб, інфіковано 21 380 892. Список країн-антилідерів виглядає так:

США 169 467/5 359 748;

Бразилія 107 232/3 317 096;

Мексика 56 543/517 714;

Індія 49 036/2 526 192;

Британія 46 791/319 208;

Італія 35 392/253 438;

Франція 30 410/252 965;

Іспанія 28 617/342 813;

Перу 25 856/516 296;

Іран 19 492/341 070;

Росія 15 585/915 808.

01:52 – Один з магазинів Нових Санжар Полтавської області, де раніше закидали камінням автобус з прибулими на обсервацію з Китаю, пропонував клієнтам користуватися однією і тією ж "черговою" маскою, якщо вони забули свою вдома, заявила журналістка.

00:30 – Голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук після нового антирекорду щодо COVID-19 на Буковині закликав українців "спуститися на землю".

00:24 – На Львівщині, Буковині та в Києві зайнято більше 50% ліжок для пацієнтів з COVID-19. Загалом завантаженість ліжок в лікарнях становить 24%. У Києві – 52%, Львівській області – 52,8%, Чернівецькій області – 52,4%, Івано-Франківській області – 48,8%.

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