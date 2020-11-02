Вчені попередили про нові хвилі COVID-19

За другою хвилею пандемії коронавірусу COVID-19 можуть послідувати інші, які триватимуть до весни 2021 року.

Про це повідомила La Tribune з посиланням на заяву Наукової ради Франції. Друга хвиля коронавірусу, яку переживає Європа, може закінчиться в кінці 2020 року – початку 2021 року.

"Дуже складно передбачити, як довго триватиме друга хвиля, так як це залежить від самого вірусу, кліматичної обстановки, заходів, які будуть вжиті, щоб стримати поширення вірусу, а також дотримання цих заходів", – сказано в заяві.

На думку вчених, якими б не були обмежувальні заходи, нові хвилі пандемії неминучі до появи перших вакцин.

Також у заяві зазначено, що в кінці зими і на початку весни 2021 року може пройти ще кілька наступних одна за одною хвиль.

"На нас чекає ще багато місяців, протягом яких ситуація буде дуже складною", – відзначили експерти.

На їхню думку, така ситуація може тривати до другої половини 2021 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, друга хвиля пандемії COVID-19 набагато небезпечніша, ніж перша, тому що в цей період новою інфекцією заразиться більша кількість людей. Про це заявив доктор Євген Комаровський.