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Вчені передбачили катастрофічне виверження вулкана: з'явився тривожний знак

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Вулкан Кілауеа на Гаваях, який був активним протягом 30 років і лише недавно заспокоївся, може вибухнути.

Про це заявили в Геологічної службі США, передає Live Science. Причиною може стати ділянка води, яку не так давно помітили в нижній частині кратера.

Знімок "озера" в кратері зробили з висоти пілоти, а пізніше вчені підтвердили, що пляма є водою. Як стало відомо, "озер" в кратері Кілауеа цілих три. Найбільше з них має площу в 14 метрів, його глибина невідома.

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Їх джерелом стали підземні води, які проникли через тріщини в скелях. Виверження в 2018 році привели до того, що кратер рухнув і став на 300 метрів глибшим. Існує ймовірність того, що "озера" в кратері будуть рости. Якщо це станеться, водойми спровокують вибухові виверження, адже магма швидко генерує пар.

В результаті вибухових вивержень вулканічний попіл, магма і величезна кількість порід будуть викинуті в повітря.

вулкан Кілауеа

вулкан Кілауеа

Livescience

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Італії прокинувся вулкан Стромболі. В результаті НП загинуло кілька туристів.

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