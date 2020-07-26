Вакцину обіцяють до кінця року, але COVID-19 не відступає: статистика на 26 липня. Постійно оновлюється

Станом на неділю, 26 липня, коронавірусом в Україні та світі заразилося більше 16,3 млн осіб. За попередню добу було виявлено понад 258 тисяч нових інфікованих.

За даними статистики, активними хворими у всьому світі залишаються понад 5,6 млн людей. Вчені різних країн обіцяють появу вакцини від COVID-19 у найближчі місяці й навіть встановлюють на неї ціну в €2,5. Однак ВООЗ продовжує бути тривогу через стрімке поширення інфекції й закликає не дотримуватися карантинних рекомендацій.

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Коронавірусом у світі заразилося більше 16,3 млн осіб (worldometers.info)

Статистика щодо захворюваності на COVID-19 у світі (worldometers.info)

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні COVID-19 заразилися 63 929 осіб. Померло 1590 пацієнтів, одужало – 35 497.

Країнами-лідерами за кількістю заражених є США (більше 4,3 млн), Бразилія (понад 2,3 млн) та Індія (більше 1,3 млн). Росія із більш ніж 806 тис. інфікованих посідає четверте місце.

25 липня – 228-й день з моменту виявлення коронавірусу в китайському місті Ухань і 138-й – з оголошення пандемії Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

За попередню добу уряд Британії визнав, що недооцінив загрозу пандемії, а Австрія повернулася до обмежень і закрила свої кордони на в'їзд для громадян десятків країн із високим ризиком зараження COVID-19.

Антирейтинг областей України щодо коронавірусу (covid19.rnbo.gov.ua)

Карта поширення коронавірусу в Україні (covid19.rnbo.gov.ua)

Головне за 26 липня:

07:35 – За весь час пандемії коронавірусу Північна Корея вперше офіційно повідомила про підозру зараження у людини, яка повернулась до країни 19 липня, повідомляє Reuters із посиланням на державні ЗМІ КНДР. Зазначається, що лідер країни Кім Чен Ин скликав екстрене засідання політбюро Робітничої партії через цю ситуацію.

07:00 – З початку пандемії коронавірусу кількість підтверджених випадків у Японії досягла 30 494, враховуючи хворих на борту круїзного лайнера Diamond Princess, який перебував на карантині поблизу Токіо. Про це свідчать останні дані міністерства охорони здоров'я.

06:00 – Вчені з Лісабона створили маску, яка вбиває коронавірус. Вона є багаторазовою.

05:00 – Міжнародна група вчених під керівництвом нейробіологів із Гарвардської медичної школи встановила причину втрати нюху під час COVID-19. Зміни у пацієнтів пов'язані з впливом на роботу підтримуючих клітин. Це говорить про те, що в більшості випадків коронавірус не приводить до серйозного і постійного пошкодження нервових мереж, повна втрата нюху людині не загрожує.

04:00 – Головний епідеміолог США Ентоні Фаучі заявив, що носіння звичайної маски знижує ризик передачі коронавірусу на 50-80%.

02:00 – Станом на ранок 26 липня від коронавірусу в світі померло понад 648 тисяч осіб, одужало – більш ніш 9,9 млн. Україна перебуває на 35 місці за кількістю заражених COVID-19.

01:15 – У Міністерстві охорони здоров'я заявили, що пандемія коронавірусу має дещо інший сценарій в Україні, ніж у Європі.

00:23 – Німецькі дослідники оцінили ймовірність зараження COVID-19 під час польоту в літаку. Вона виявилася нижчою, ніж прийнято вважати, через хорошу вентиляцію.

00:02 – У Бразилії влада Ріо-де-Жанейро і Сан-Паулу скасувала масові вуличні святкування Нового року, які зазвичай збирають до 3 мільйонів туристів і місцевих жителів. Очікується, що будуть представлені альтернативні варіанти святкувань, які не передбачають безпосередньої фізичної присутності.