Вчені назвали раси, у яких найвищий ризик зараження коронавірусом

Чорношкірі люди заражаються коронавірусом в два рази, а азіати в півтора рази частіше, ніж білі.

Про це повідомила BBC. Відповідне дослідження за участю 18 мільйонів осііб провели вчені з університетів Лестера і Ноттінгема.

Але не зовсім зрозуміло, чи пов'язані ризики з більш високою ймовірністю зараження хворобою або з розвитком більш важкої її форми від вірусу.

Вчені з'ясували, що представники азіатської раси можуть мати більш високий ризик смерті, ніж інші групи.

Провідний дослідник доктор Маніш Перука заявив, що існує мало доказів того, що ризики були викликані генетичними факторами.

Він додав, що люди, що належать до етнічних меншин, з більшою ймовірністю будуть працювати на передових позиціях і жити у великих сім'ях з декількома поколіннями.

"Ми повинні працювати над мінімізацією впливу вірусу в цих групах ризику, полегшуючи їх своєчасний доступ до ресурсів охорони здоров'я і усуваючи соціальні та структурні відмінності, які сприяють нерівності щодо здоров'я", – заявила провідна наукова співробітниця докторка Ширлі Зе.

Дослідники припустили, що "расизм і структурна дискримінація також можуть сприяти підвищеному ризику погіршення клінічних результатів у спільнотах етнічних меншин".

Як повідомляв OBOZREVATEL, афроамериканці найбільше схильні до смерті від нового китайського коронавірусу, ніж представники інших рас. Такого висновку прийшли експерти з США, підрахувавши кількість смертей від COVID-19 в різних штатах.