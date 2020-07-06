Вчені назвали формування колективного імунітету від COVID-19 недосяжною метою

Антон Малиновський Світ 23:29, 6.07.2020 Оновлено: 00:14, 7.07.2020

Вчені вважають формування колективного імунітету від COVID-19 неможливим, оскільки навіть при сильних спалахах епідемії антитіла залишаються у дуже малої кількості населення.

Як повідомляє CNN, результати дослідження були опубліковані в медичному журналі Lancet. Так, вчені перевірили 61 тисячу жителів Іспанії, як одного з найбільш постраждалих від пандемії регіонів Європи.

Вони виявили, що, незважаючи на велику кількість смертей (понад 28 тисяч) і серйозні наслідки, антитіла до COVID-19 вироблені тільки у 5% населення, тоді як інші 95% все ще уразливі для вірусу. Подібні результати показали більш ранні дослідження в Швейцарії, Китаї та США.

Виходячи з цього, глава Женевського центру вірусних захворювань, що виникають, Ізабелла Екерле зазначила, що формування колективного імунітету недосяжне.

"У світлі цих результатів будь-який запропонований підхід до досягнення колективного імунітету за допомогою природної інфекції є не тільки вкрай неетичним, а й недосяжним", – заявила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на кінець травня 2020 року колективний імунітет від COVID-19 сформований менш ніж у п'ятої частини населення України.

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