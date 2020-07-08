Вчені можуть почати використовувати хом'яків для вивчення передачі COVID-19 в літаках

Хомяков можуть використовувати для вивчення передачі COVID-19 у літаках.

Вчені можуть почати використовувати хом'яків для дослідження способу передачі COVID-19 в літаках.

Про це заявив епідеміолог Девід Хейман, передає The Guardian. За його словами, зараз вченим необхідно проводити комплексні дослідження можливості передачі COVID-19 на борту літака.

"Потрібно побачити, чи можуть люди заразитися COVID-19 через повітря, що циркулює в літаку або через інші системи кондиціонування повітря, наприклад, у ресторані", – передає його слова видання.

Для дослідів вчені можуть використовувати тварин, наприклад, хом'яків – за допомогою такого підходу раніше вони вивчали передавання туберкульозу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Всесвітня організація охорони здоров'я не виключає можливості передачі COVID-19 через повітря.