"Вбивцю з Twitter" в Японії засудили до смертної кари

В Японії суд Токіо засудив до смертної кари Такахіро Сіраісі, відомого як "вбивця з Twitter", за вбивство дев'ятьох осіб.

Про це повідомило BBC. 29-річний Сіраісі знаходив своїх жертв в соціальних мережах за постами на тему суїциду.

Він завів аккаунт в Twitter в березні 2017 року і шукав в мережі жінок, які думали про самогубство.

За інформацією слідства, зловмисник знайомився з майбутніми жертвами онлайн, зближався з ними, а потім виманював на реальну зустріч, обіцяючи допомогти позбавити себе життя.

Під час зустрічі Сіраісі підсипав жертвам снодійне, потім ґвалтував їх і вбивав. Тіла він розчленовував.

Можливого вбивцю затримали в 2017 році, коли на його рахунку було вже дев'ять жертв, однією з яких стала 15-річна дівчинка.

Психіатрична експертиза, яка тривала півроку, підтвердила, що чоловік усвідомлював всі свої вчинки, тому може нести за них повну відповідальність.

Під час судових засідань обвинувачуваний повністю визнав свою провину.

Однак його адвокати наполягали на пом'якшення покарання, мотивуючи це тим, що жертви Сіраісі самі давали згоду на власне вбивство.

Слідчі встановили, що це не зовсім відповідає істині, оскільки на тілі однієї з жертв вони виявили сліди застосування мотузки – тобто жінка чинила опір.

До кінця судового процесу це визнав і сам вбивця.

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