Розправа над саудівським Гонгадзе: чому журналістів вбивають серед білого дня, а Кучму так і не посадили

Звіряче вбивство опозиційного журналіста Джамаля Хашоггі в генконсульстві Саудівської Аравії у турецькому місті Стамбул уже спровокувало масштабний міжнародний конфлікт. Гіркота від замовної розправи — знайоме почуття для українців.

18 років тому був убитий Георгій Гонгадзе. При цьому один із основних доказів причетності до смерті журналіста тодішнього президента Леоніда Кучми — так звані "плівки Мельниченка" — Конституційний Суд України визнав недійсними.

Події розвиваються так стрімко, що за інформаційними приводами втрачається глобальніша картина. Які паралелі у вбивстві саудівського журналіста видно з України і чим загрожує світу новий конфлікт — розбирався OBOZREVATEL.

Справа із убивством опозиційного саудівського журналіста має явні схожі риси з українськими реаліями. Нагадаємо, що в 2000 році офіцери міліції Протасов, Костенко, Попович і генерал-майор Пукач по-звірячому вбили Георгія Гонгадзе.

Зв'язавши журналіста, вони задушили його власним ременем. Через здавлювання шиї у Гонгадзе був зламаний кадик. Почалися конвульсії. Потім вони підпалили тіло і закопали його в лісі.

Через деякий час один із убивць, генерал Олексій Пукач приїхав на місце злочину, викопав тіло Гонгадзе і розчленував його — для приховування доказів. За допомогою сокири він відрізав голову від тіла, закопав обезголовлене тіло й окремо голову. Після затримання, фігурант справи Пукач розповів, що наказ на вбивство йому віддав нині покійний міністр внутрішніх справ Юрій Кравченко, а йому, в свою чергу, — на той момент президент України Леонід Кучма.

Як і у випадку із вбивством саудівського журналіста Хашоггі, у справі знайшлася "прослушка". Майор Держохорони Микола Мельниченко записав розмову "шефа", де він точно віддає наказ "розібратися із цим покидьком". Крім того, у посмертній записці Юрій Кравченко стверджує, що наказ про вбивство журналіста отримав саме від Кучми.

Незважаючи на таку велику доказову базу, Конституційний Суд України у 2011 році визнав, що звинувачення, отримані незаконним шляхом — "прослуховуванням" — не можуть вважатися доказом. По суті, цим рішенням уся доказова база із причетності до справи президента Леоніда Кучми була відкинута судом.

При цьому в справі з убивством саудівського опозиційного журналіста ситуація розвивається в іншому руслі.

Джамаль Хашоггі — опозиційний журналіст із Саудівської Аравії. Народився у 1958 році у впливовій сім'ї. Його дід був особистим лікарем короля Саудівської Аравії Салмана ібн Абдул-Азіз Аль Сауда, а дядько — Аднан Хашкаджі — саудівський бізнесмен і торговець зброєю, у 80-х роках минулого століття його статки досягнули піку і становили 4 мільярди доларів.

Маючи серйозні зв'язки, а також хорошу західну освіту, Хашоггі в 90-х — на початку 2000-х був одним із керівників великих арабських видань Al Madina і Arab News. Став відомим через критику керівників Саудівської Аравії, зокрема наслідного принца Мухаммеда ібн Салмана, який займає пост міністра оборони і фактично керує країною. Саме тому журналіст змушений був покинути батьківщину в 2017 році, через критику політики принца у відношенні до Катару.

Фактичним приводом піти на контакт із представниками Саудівської Аравії стало рішення про розлучення Хашоггі. Для отримання необхідних документів, він приїхав у Стамбул. Перед візитом у Туреччину, журналісту зателефонували дипломати з проханням підтвердити точну дату і час відвідин генконсульства.

Приїхавши із Лондона у Стамбул 2 жовтня, Хашоггі разом зі своєю нареченою пішов у саудівське консульство. Залишивши її чекати біля входу, чоловік увійшов у будівлю консульства. Він віддав два своїх мобільних телефони нареченій і попросив її покликати на допомогу, якщо він не повернеться.

Дівчина чекала його приблизно 5 годин, коли до неї вийшов представник консульства і заявив, що Хашоггі вже давно пішов і просив не чекати.

На резонансне зникнення відомого і впливового журналіста відповіла Туреччина. Спецслужби Республіки спрацювали миттєво і заявили, що журналіст був убитий в консульстві. Ймовірно, на території консульства перебувала "прослушка" турецької розвідки, яка і "злила" журналістам страшні деталі злочину.

На основі отриманих даних журналіст ліберального видання "Хюрріет" відтворює повну картину подій.

"Удушення триває 7-8 хвилин. Розуміючи, що Apple Watch на руці у журналіста синхронізований зі смартфоном, вони хочуть потрапити туди. Для цього відрізають палець і намагаються увімкнути його за допомогою відбитка пальця. Але спроба виявляється невдалою (Apple Watch не вмикаються за відбитками пальців). Заява саудівської влади про перепалки або допит, під час якого виникла сварка, — брехня. Цього не було.

У той момент, коли "команда смерті" намагалася його знерухомити, Хашоггі рефлекторно чинить опір. Йому на голову одягають пакет і якимось пластиковим шнуром душать", — наводить його текст журналіст Осман Пашаєв у Facebook.

Потім у справу вступає один із близьких лікарів принца Саудівської Аравії Мухаммед Тубайгі. Він за сумісництвом є Головою ради з Судової медицини. Вмикає музику і розчленовує тіло журналіста на 15 частин. Усе це відбувається у кабінеті генерального консула. Після розчленування, тіло пакують у пакети, а всі сліди злочину заливають хімікатами.

При цьому американське видання CNN опублікувало кадри, на яких чоловік в одязі вбитого журналіста виходить із консульства і ще декілька годин ходить містом. Правда, вбитий журналіст заходив у посольство в туфлях, а чоловік на відео — у кросівках.

