Розправа над саудівським Гонгадзе: чому журналістів вбивають серед білого дня, а Кучму так і не посадили

Звіряче вбивство опозиційного журналіста Джамаля Хашоггі в генконсульстві Саудівської Аравії у турецькому місті Стамбул уже спровокувало масштабний міжнародний конфлікт. Гіркота від замовної розправи — знайоме почуття для українців.

18 років тому був убитий Георгій Гонгадзе. При цьому один із основних доказів причетності до смерті журналіста тодішнього президента Леоніда Кучми — так звані "плівки Мельниченка" — Конституційний Суд України визнав недійсними.

Події розвиваються так стрімко, що за інформаційними приводами втрачається глобальніша картина. Які паралелі у вбивстві саудівського журналіста видно з України і чим загрожує світу новий конфлікт — розбирався OBOZREVATEL.

Хашоггі/Гонгадзе

Справа із убивством опозиційного саудівського журналіста має явні схожі риси з українськими реаліями. Нагадаємо, що в 2000 році офіцери міліції Протасов, Костенко, Попович і генерал-майор Пукач по-звірячому вбили Георгія Гонгадзе.

Зв'язавши журналіста, вони задушили його власним ременем. Через здавлювання шиї у Гонгадзе був зламаний кадик. Почалися конвульсії. Потім вони підпалили тіло і закопали його в лісі.

Через деякий час один із убивць, генерал Олексій Пукач приїхав на місце злочину, викопав тіло Гонгадзе і розчленував його — для приховування доказів. За допомогою сокири він відрізав голову від тіла, закопав обезголовлене тіло й окремо голову. Після затримання, фігурант справи Пукач розповів, що наказ на вбивство йому віддав нині покійний міністр внутрішніх справ Юрій Кравченко, а йому, в свою чергу, — на той момент президент України Леонід Кучма.

Георгій Гонгадзе

Як і у випадку із вбивством саудівського журналіста Хашоггі, у справі знайшлася "прослушка". Майор Держохорони Микола Мельниченко записав розмову "шефа", де він точно віддає наказ "розібратися із цим покидьком". Крім того, у посмертній записці Юрій Кравченко стверджує, що наказ про вбивство журналіста отримав саме від Кучми.

Незважаючи на таку велику доказову базу, Конституційний Суд України у 2011 році визнав, що звинувачення, отримані незаконним шляхом — "прослуховуванням" — не можуть вважатися доказом. По суті, цим рішенням уся доказова база із причетності до справи президента Леоніда Кучми була відкинута судом.

При цьому в справі з убивством саудівського опозиційного журналіста ситуація розвивається в іншому руслі.

Вбивство серед білого дня

Джамаль Хашоггі — опозиційний журналіст із Саудівської Аравії. Народився у 1958 році у впливовій сім'ї. Його дід був особистим лікарем короля Саудівської Аравії Салмана ібн Абдул-Азіз Аль Сауда, а дядько — Аднан Хашкаджі — саудівський бізнесмен і торговець зброєю, у 80-х роках минулого століття його статки досягнули піку і становили 4 мільярди доларів.

Маючи серйозні зв'язки, а також хорошу західну освіту, Хашоггі в 90-х — на початку 2000-х був одним із керівників великих арабських видань Al Madina і Arab News. Став відомим через критику керівників Саудівської Аравії, зокрема наслідного принца Мухаммеда ібн Салмана, який займає пост міністра оборони і фактично керує країною. Саме тому журналіст змушений був покинути батьківщину в 2017 році, через критику політики принца у відношенні до Катару.

Джамаль Хашоггі

Фактичним приводом піти на контакт із представниками Саудівської Аравії стало рішення про розлучення Хашоггі. Для отримання необхідних документів, він приїхав у Стамбул. Перед візитом у Туреччину, журналісту зателефонували дипломати з проханням підтвердити точну дату і час відвідин генконсульства.

Приїхавши із Лондона у Стамбул 2 жовтня, Хашоггі разом зі своєю нареченою пішов у саудівське консульство. Залишивши її чекати біля входу, чоловік увійшов у будівлю консульства. Він віддав два своїх мобільних телефони нареченій і попросив її покликати на допомогу, якщо він не повернеться.

Хатіце Ченгіз, наречена Джамаля Хашоггі ВВС

Дівчина чекала його приблизно 5 годин, коли до неї вийшов представник консульства і заявив, що Хашоггі вже давно пішов і просив не чекати.

Розчленували тіло на 15 частин

На резонансне зникнення відомого і впливового журналіста відповіла Туреччина. Спецслужби Республіки спрацювали миттєво і заявили, що журналіст був убитий в консульстві. Ймовірно, на території консульства перебувала "прослушка" турецької розвідки, яка і "злила" журналістам страшні деталі злочину.

На основі отриманих даних журналіст ліберального видання "Хюрріет" відтворює повну картину подій.

"Удушення триває 7-8 хвилин. Розуміючи, що Apple Watch на руці у журналіста синхронізований зі смартфоном, вони хочуть потрапити туди. Для цього відрізають палець і намагаються увімкнути його за допомогою відбитка пальця. Але спроба виявляється невдалою (Apple Watch не вмикаються за відбитками пальців). Заява саудівської влади про перепалки або допит, під час якого виникла сварка, — брехня. Цього не було.

У той момент, коли "команда смерті" намагалася його знерухомити, Хашоггі рефлекторно чинить опір. Йому на голову одягають пакет і якимось пластиковим шнуром душать", — наводить його текст журналіст Осман Пашаєв у Facebook.

Потім у справу вступає один із близьких лікарів принца Саудівської Аравії Мухаммед Тубайгі. Він за сумісництвом є Головою ради з Судової медицини. Вмикає музику і розчленовує тіло журналіста на 15 частин. Усе це відбувається у кабінеті генерального консула. Після розчленування, тіло пакують у пакети, а всі сліди злочину заливають хімікатами.

При цьому американське видання CNN опублікувало кадри, на яких чоловік в одязі вбитого журналіста виходить із консульства і ще декілька годин ходить містом. Правда, вбитий журналіст заходив у посольство в туфлях, а чоловік на відео — у кросівках.

You could not make his up !!! Literally minutes after #Saudi authorities said Turkish investigators could enter the consulate - a cleaning team arrived and entered the building !!!! #JamalKjashoggi pic.twitter.com/ayXJjMmikU — Jamal Elshayyal جمال (@JamalsNews) 15 жовтня 2018 р.

Офіційно Саудівська Аравія заперечувала свою участь у вбивстві, але конкретних доказів так і не привела. Міністр внутрішніх справ заявив, що звинувачення — це "брехня" на адресу уряду його країни. Правда, незабаром у Королівстві визнали, що Хашоггі був убитий, але під час бійки.

Ердоган розлючений

З моменту вбивства журналіста з різними заявами виступали лідери міжнародних організацій, а також усіх великих світових гравців. Президент Франції Еммануель Макрон закликав встановити всі деталі події і покарати винних. Аналогічну позицію висловили у ЄС, Німеччині, а також ООН.

Жорстко відповіли і в США — Державний секретар Майк Помпео дав спадкоємцю принцу Саудівської Аравії Мухаммеду ібн Салману 72 години для завершення розслідування.

Правда, у вівторок, 23 жовтня, свою версію подій публічно перед парламентом озвучив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган.

Реджеп Тайіп Ердоган ВВС

За його словами, нині спецслужбам відомо про 18 підданих Саудівської Аравії, які були причетні до вбивства журналіста, всі вони вже перебувають за межами Туреччини. Він назвав вбивство "варварським" і зажадав покарати усіх причетних саудитів у суді на території Туреччини, оскільки злочин було скоєно в Стамбулі. Крім того, спростував інформацію, нібито останки тіла були знайдені в колодязі генконсульства.

"Якщо саудівська сторона стверджує, що тіло Хашоггі було передано співучаснику злочину в Туреччині, то потрібно розкрити особистість цього злочинця. Ер-Ріяд зобов'язаний назвати його ім'я", — підкреслив Ердоган.

Також він заявив, що на фоні злочину, актуалізувалася необхідність перегляду Віденської конвенції про консульські відносини. У свою чергу глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що Анкара не передавала будь-якій країні докази, зібрані під час слідства у справі журналіста, однак не виключив обміну інформацією на рівні розвідслужб.

Що буде далі

Як розвиватиметься ситуація далі — спрогнозувати складно, адже кожна зі сторін намагається зберегти своє обличчя. Як пояснив OBOZREVATEL журналіст Осман Пашаєв, враховуючи інформацію Ердогана про 18 учасників вбивства, розпорядження вбити Джамаля Хашоггі дали, як мінімум. вищі чини Саудівської Аравії. А, можливо, мова йде і про самого спадкового принца.

"Це тиск на самого принца, а що зможуть отримати, — запитання. Медіа, які підтримують Ердогана, наполягають, щоб справа була закрита лише після відповіді Мухаммед ібн Салман Аль Сауда. Це ворог Ердогана, не Саудівська Аравія, а саме принц. На словах вони називають себе братніми мусульманськими народами, але насправді це не так... У Туреччині зараз, як розумію, бажання замінити спадкоємця", — вважає Пашаєв.

У цій ситуації важлива позиція Сполучених Штатів. На думку журналіста, західні країни на чолі зі США можуть бути принциповими. Під питанням може опинитися збройовий контракт між двома країнами на 300 мільярдів доларів.

"Зрозуміло, що Америка сама собі в ноги не вистрілить. З іншого боку — не варто так цинічно думати про західне суспільство, адже воно залежить від своїх виборців. Політики там відчувають по-іншому. Якщо США не наважаться, то ЄС цілком може піти на такий крок", — зазначив Пашаєв.