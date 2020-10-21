Макрон – на церемонії прощання з обезголовленим учителем: ми не відмовимося від карикатур!
Учитель історії Самюель Паті, обезголовлений під Парижем за демонстрування карикатур на пророка Мухаммеда учням коледжу, – обличчя Франції в боротьбі за свободу.
Із такою заявою на церемонії прощання з убитим виступив президент республіки Еммануель Макрон. Відео промови було оприлюднено на Twitter-сторінці французького лідера. Національне прощання з 47-річним викладачем відбулося в почесному дворі Сорбонни, одного з найстаріших університетів світу.
На церемонію прибула сім'я Паті, колеги-викладачі, члени уряду, парламентарії, мер Парижа.
"Самюель Паті... став обличчям республіки, нашого бажання розбити терористів... жити як спільнота вільних громадян у нашій країні, нашій рішучості продовжувати вчитися, продовжувати викладати, бути вільними. І ми продовжимо, учителю", – сказав Макрон.
Він додав, що кожен зберіг у своєму серці пам'ять про вчителя, який змінив хід їхнього життя. "Це вчитель, який навчив нас читати, рахувати, довіряти собі. Це вчитель, який відкрив нам шлях. Самюель Паті був одним із них", – сказав французький глава.
Він наголосив, що Франція й далі захищатиме свободу і "не відмовиться від карикатур".
"Ми не відмовимося від карикатур, від малюнків, навіть якщо інші відступають", – запевнив Макрон.
Виступ президента Франції:
Повний запис трансляції події:
Як повідомляв OBOZREVATEL:
16 жовтня в місті Конфлан-Сент-Онорін (27 км від Парижа) біля місцевої школи 18-річний підліток чеченського походження, вигукуючи ісламістські гасла, обезголовив людину.
Жертва – учитель історії та географії – показував своїм учням карикатури на Мухаммеда під час уроку свободи слова.
Терорист був на місці злочину, коли його помітили поліцейські. Їм він погрожував ножем, а потім утік. Через деякий час поліцейські виявили його в сусідньому місті Еран і випустили в підозрюваного кілька куль. Він помер від поранень.
Перед убивством учителя злочинець опублікував у Twitter фото його відрізаної голови. Також він звернувся до президента Франції Еммануеля Макрона, заявивши, що "стратив одну з ваших пекельних хортиць, яка посміла принизити Мухаммеда". Акаунт злочинця заблокували.
З'ясувалося, що вчителя вбив москвич із чеченськими корінням Абдулак Анзоров. Росія "відхрестилася" від нього.
За даними копів, терорист заплатив студентам гроші в обмін на інформацію про свою жертву.
У Франції 18 жовтня відбулися масові акції, на яких громадяни вшанували пам'ять вчителя історії Самюеля Паті.