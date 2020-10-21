Макрон – на церемонії прощання з обезголовленим учителем: ми не відмовимося від карикатур!

Учитель історії Самюель Паті, обезголовлений під Парижем за демонстрування карикатур на пророка Мухаммеда учням коледжу, – обличчя Франції в боротьбі за свободу.

Із такою заявою на церемонії прощання з убитим виступив президент республіки Еммануель Макрон. Відео промови було оприлюднено на Twitter-сторінці французького лідера. Національне прощання з 47-річним викладачем відбулося в почесному дворі Сорбонни, одного з найстаріших університетів світу.

На церемонію прибула сім'я Паті, колеги-викладачі, члени уряду, парламентарії, мер Парижа.

"Самюель Паті... став обличчям республіки, нашого бажання розбити терористів... жити як спільнота вільних громадян у нашій країні, нашій рішучості продовжувати вчитися, продовжувати викладати, бути вільними. І ми продовжимо, учителю", – сказав Макрон.

Макрон на церемонії прощання Скриншот відео

Він додав, що кожен зберіг у своєму серці пам'ять про вчителя, який змінив хід їхнього життя. "Це вчитель, який навчив нас читати, рахувати, довіряти собі. Це вчитель, який відкрив нам шлях. Самюель Паті був одним із них", – сказав французький глава.

Він наголосив, що Франція й далі захищатиме свободу і "не відмовиться від карикатур".

"Ми не відмовимося від карикатур, від малюнків, навіть якщо інші відступають", – запевнив Макрон.

Самюель Паті Twitter / Еммануель Макрон

Виступ президента Франції:

Повний запис трансляції події:

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