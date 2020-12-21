Вбивство вченого, який працював над вакциною від COVID-19: з'явилися фото з місця злочину і подробиці

У Санкт-Петербурзі затримали підозрюваного у вбивстві відомого вченого-біолога Олександра Каганського.

Про це повідомила пресслужба Слідчого комітету Росії. Правоохоронці порушили кримінальну справу.

За підозрою в скоєнні злочину заарештований 45-річний знайомий вченого, у якого Каганський гостював.

За попередніми даними, між чоловіками виникла сварка.

За інформацією Telegram-каналу Mash, підозрюваним виявився колишній однокласник Каганського, медіаменеджер Ігор Іванов. Вчений нібито прилетів до Санкт-Петербургу, щоб відвідати могили батьків, і зупинився на квартирі у товариша.

Затриманий заявив, що не винен в злочині, а вчений насправді вчинив самогубство.

За інформацією РІА Новости, консьєржка будинку, де сталася трагедія, розповіла, що Іванов був тихим сусідом.

Незадовго до вбивства його мати виїхала з міста – і в квартирі, цілком ймовірно, залишилися тільки господар і сам вчений.

Поліція попросила відео з камер спостереження біля під'їзду, але, за словами консьєржки, місце події туди не потрапило – чоловік впав на кущ біля під'їзду.

Каганський багато років працював в університетах в Петербурзі, Вашингтоні та Единбурзі. Він займався пошуками ліків від раку і щільно спілкувався зі світилами світової науки. До Росії Каганський прилетів з Великобританії, де працював завідувачем лабораторією синтетичної епігенетики Единбурзького університету і займався розробкою вакцини від COVID-19.

Будинок, де сталася трагедія РІА Новости

Каганський впав на кущ РІА Новости

Двері квартири, в якій зупинився Каганський РІА Новости

Підозрюваний був однокласником Каганського Telegram-канал Mash

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Санкт-Петербурзі (Росія) 20 грудня всесвітньо відомий вчений Олександр Каганський випав з вікна на 14 поверсі. На тілі напівроздягненого чоловіка виявили ознаки насильницької смерті.