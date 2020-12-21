Вбивство вченого, який працював над вакциною від COVID-19: з'явилися фото з місця злочину і подробиці
У Санкт-Петербурзі затримали підозрюваного у вбивстві відомого вченого-біолога Олександра Каганського.
Про це повідомила пресслужба Слідчого комітету Росії. Правоохоронці порушили кримінальну справу.
За підозрою в скоєнні злочину заарештований 45-річний знайомий вченого, у якого Каганський гостював.
За попередніми даними, між чоловіками виникла сварка.
За інформацією Telegram-каналу Mash, підозрюваним виявився колишній однокласник Каганського, медіаменеджер Ігор Іванов. Вчений нібито прилетів до Санкт-Петербургу, щоб відвідати могили батьків, і зупинився на квартирі у товариша.
Затриманий заявив, що не винен в злочині, а вчений насправді вчинив самогубство.
За інформацією РІА Новости, консьєржка будинку, де сталася трагедія, розповіла, що Іванов був тихим сусідом.
Незадовго до вбивства його мати виїхала з міста – і в квартирі, цілком ймовірно, залишилися тільки господар і сам вчений.
Поліція попросила відео з камер спостереження біля під'їзду, але, за словами консьєржки, місце події туди не потрапило – чоловік впав на кущ біля під'їзду.
Каганський багато років працював в університетах в Петербурзі, Вашингтоні та Единбурзі. Він займався пошуками ліків від раку і щільно спілкувався зі світилами світової науки. До Росії Каганський прилетів з Великобританії, де працював завідувачем лабораторією синтетичної епігенетики Единбурзького університету і займався розробкою вакцини від COVID-19.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Санкт-Петербурзі (Росія) 20 грудня всесвітньо відомий вчений Олександр Каганський випав з вікна на 14 поверсі. На тілі напівроздягненого чоловіка виявили ознаки насильницької смерті.