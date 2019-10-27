Вбивство ватажка ІДІЛ: з'явилося перше офіційне підтвердження

Дії військових США під час спецоперації по усуненню лідера "Ісламської держави" Абу Бакра аль-Багдаді координувалися з військовим керівництвом Туреччини.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Туреччини. За даними відомства, силовики обмінювалися інформацією під час операції.

Абу Бакр аль-Багдаді newsweek.com

"До початку вчорашньої операції США в провінції Ідліб, Сирія, відбувся обмін інформацією та координація між військовими властями обох країн", – йдеться в повідомленні.

Відзначимо, що видання Newsweek з посиланням на представників Міністерства оборони США і Білого дому повідомило, що американські військовослужбовці в Сирії провели спецоперацію, в результаті якої Абу Бакр аль-Багдаді був убитий. Офіційно цю інформацію поки не підтвердили.

Журналіст газети The Washington Post Джош Рогін також припустив, що повідомлення Трампа може мати відношення до операції в Сирії.

"Схоже, це пов'язано з рейдом в північному Ідліб, Сирія, де сили очолюваної США коаліції, переслідували особливо важливу терористичну мету. Поки немає підтвердження, але ходять чутки, що це може бути Багдаді", - написав Рогін в Twitter.

- TC Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 27, 2019

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL повідомляв, як Дональд Трамп 23 жовтня, озвучив свою позицію з приводу військових дій Туреччини в Сирії і заявив, що Туреччина пообіцяла на постійній основі припинити вогонь.

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