Вбивство ватажка ІДІЛ: з'явилося перше офіційне підтвердження

Дії військових США під час спецоперації по усуненню лідера "Ісламської держави" Абу Бакра аль-Багдаді координувалися з військовим керівництвом Туреччини.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Туреччини. За даними відомства, силовики обмінювалися інформацією під час операції.
Абу Бакр аль-Багдаді
newsweek.com
"До початку вчорашньої операції США в провінції Ідліб, Сирія, відбувся обмін інформацією та координація між військовими властями обох країн", – йдеться в повідомленні.
Відзначимо, що видання Newsweek з посиланням на представників Міністерства оборони США і Білого дому повідомило, що американські військовослужбовці в Сирії провели спецоперацію, в результаті якої Абу Бакр аль-Багдаді був убитий. Офіційно цю інформацію поки не підтвердили.
Журналіст газети The Washington Post Джош Рогін також припустив, що повідомлення Трампа може мати відношення до операції в Сирії.
"Схоже, це пов'язано з рейдом в північному Ідліб, Сирія, де сили очолюваної США коаліції, переслідували особливо важливу терористичну мету. Поки немає підтвердження, але ходять чутки, що це може бути Багдаді", - написав Рогін в Twitter.
- TC Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 27, 2019
Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL повідомляв, як Дональд Трамп 23 жовтня, озвучив свою позицію з приводу військових дій Туреччини в Сирії і заявив, що Туреччина пообіцяла на постійній основі припинити вогонь.
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