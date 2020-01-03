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3 січня • оновлено в 12:17
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Вбивство Сулеймані: з'явився список жертв серед його оточення

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Під час вбивства іранського генерала генерала Касема Сулеймані в Іраку загинули ще семеро людей із його близького оточення.

Повний поіменний список жертв авіаудару, здійсненого США, опублікував іракський телеканал Al Ghadeer. Журналісти уточнили, що вибух трапився після атаки американського УБЛА при поверненні Сулеймані з Дамаска. Його літак Sham Wings приземлився о 23:00 2 січня в аеропорту Багдада.

Касем Сулеймані

Касем Сулеймані

Вікіпедія

  1. Абу Махді аль-Мухандіс, заступник голови "Хашд Шааб", який зустрічав Сулеймані в аеропорту.

  2. Касем Сулеймані, командувач іранським спецпідрозділом "аль-Кудс".

  3. Самер Абделла, свояк убитого у 2008 році одного із засновників "Хізбалли" Імада Мугнія.

  4. Зять Касема Сулеймані.

  5. Мухаммад Реда аль-Джабарі, начальник протоколу "Хашд Шааб" в аеропорту.

  6. Хасан Абдель Хаді, член "Хашд Шааб".

  7. Мухаммад аш-Шибані, член "Хашд Шааб".

  8. Хейдар Алі, член "Хашд Шааб".

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Також з'явилася інформація про те, що витік інформації про прибуття Касема Сулеймані швидше за все трапився з боку іракців. Удар по колоні, в якій рухався іранський генерал, було завдано вже після того, як вона від'їхала від терміналу і була вже біля зовнішнього КПП. Похорон Сулеймані відбудеться вранці 4 січня.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Вбивство генерала Сулеймані
Місце
Іран
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