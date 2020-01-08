"Загрожує безпеці": в США заявили про позбавлення Трампа частини повноважень

Палата представників Конгресу США в четвер, 9 січня, проголосує за резолюцію, яка обмежить повноваження президента Дональда Трампа вступати у війну з Іраном.

Таку заяву 8 січня зробила політкиня-демократка, спікерка палати Ненсі Пелосі, передає Daily Mail. Вона оголосила, що на розгляді знаходиться також майбутня резолюція, яка повинна скасувати дозвіл 2002 року на застосування в Іраку військової сили.

"Щоб виконати наш борг із забезпечення безпеки американського народу, Палата представників США буде просувати вперед резолюцію про військові повноваження, щоб обмежити військові дії президента щодо Ірану", – сказала Пелосі.

Рішення Трампа вбити іранського генерала Касема Сулеймані вона назвала "провокаційним і непропорційним", заявивши, що воно ставить під загрозу життя військових і цивільних осіб.

"Відтоді президент ясно дав зрозуміти, що у нього немає послідовної стратегії для забезпечення безпеки американського народу, досягнення деескалації з Іраном і забезпечення стабільності в регіоні", – вважає Пелосі.

Ілюстрація. Конфлікт США і Ірану Колаж

Як писав OBOZREVATEL, 8 січня президент США Дональд Трамп виступив з екстреним зверненням до нації. Зокрема, він анонсував, що США введуть потужні санкції проти Ірану.

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