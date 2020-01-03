Вбивство Сулеймані в Іраку: розкриті можливі деталі спецоперації США

Для ліквідації генерала Корпусу вартових Ісламської революції Ірану (КВІР) Касема Сулеймані ймовірно була використана ракета типу AGM-114 Hellfire, випущена з безпілотника MQ-9 Reaper.

Про це в коментарі OBOZREVATEL розповів колишній військовий пілот безпілотних авіаційних комплексів (БпАК) Володимир Купріянов. Він пояснив, що місце розташування Сулеймані швидше за все було виявлено завдяки американській розвідці, і, можливо, прикріпленому GPS-трекер до його авто.

Касем Сулеймані "РІА Новини"

За його словами, Збройні сили США володіють моделлю безпілотника MQ-9 Reaper ("Різник"), яка була створена на базі MQ-1 Predator ("Хижак"). Ймовірно, що була застосована саме друга версія.

"Даний безпілотник за своїми технічними характеристиками дозволяє знаходиться в повітрі цілий день. Оператори можуть знаходиться на досить безпечній відстані. База, яка відповідає за Близький Схід, знаходиться чи то в Венеції, то чи в Сицилії", – розповів фахівець.

"Сам безпілотник може знаходиться на досить великій висоті, навіть підніматися в стратосферу. Це повністю автономна річ, у нього розмах крила під 20 метрів, і важить він 1,5-2 тонни. Він просто злетів на правильній висоті і його не виявили радари" , – додав він.

Уламки знищеного автомобіля, в якому переміщався Сулеймані Telegram-канал "Мілітарист"

Купріянов припустив і такий варіант, що військові, які відповідають за ППО в Іраку, були попереджені про безпілотник, тому їх збивали і нікому про нього не повідомили.

А в потрібний момент по авто Сулеймані була випущена ракета ймовірно типу AGM-114 Hellfire ("Пекельне полум'я"): "Ця ракета не є супер інноваційною зброєю, але вона наводиться по камеру, має хорошу дальність роботи, і як показує практика, добре залітає в кватирки, вікна і вбиває людей, які там знаходяться, завдаючи пошкодження оточуючим".

Ракета AGM-114 Hellfire

Як повідомляв OBOZREVATEL:

В результаті повітряного удару США по міжнародному аеропорту Багдада (Ірак) в ніч на п'ятницю, 3 січня, загинув генерал Корпусу вартових Ісламської революції Ірану (КВІР) Сулеймані.

Всього було вбито 8 осіб.

У мережу потрапило відео з місця ліквідації в багдадському аеропорту Сулеймані.

Вбивство Сулеймані може спричинити удари по об'єктах США та Ізраїлю на Близькому Сході з боку Ірану. В Ірані вже пообіцяли помститися США за загибель генерала.

Міністр оборони Ізраїлю скликав екстрену нараду після вбивства генерала Корпусу вартових Ісламської революції Ірану.

За словами американського сенатора Кріса Мерфі, ліквідація Сулеймані може стати причиною великої війни на Близькому Сході.

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