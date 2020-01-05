Вбивство Сулеймані: парламент Іраку проголосував за виведення військ США

Парламент Іраку проголосував за виведення військ США з країни після вбивства іранського генерала Касема Сулеймані.

Також парламентарії підтримали рішення про припинення договору з міжнародною коаліцією на чолі зі Штатами проти терористів ІГІЛ, передає Alarabiya.

За неофіційними даними, в різних регіонах Іраку в цілому знаходиться близько 5 тисяч американських військових, яких направили для боротьби з терористами.

"Американським військам час піти", – заявив прем'єр-міністр Іраку Абдул Махді, назвавши удар по Сулеймані "політичним вбивством".

"Не дивлячись на внутрішні і зовнішні труднощі, з якими ми можемо зіткнутися, так буде краще для Іраку в цілому", – додав він.

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Всього парламент схвалив пакет рішень з шести пунктів.

Скасування угоди з міжнародною коаліцією в боротьбі з ІДІЛ; Вимога до уряду припинити іноземну військову присутність в країні; Уряд повинен не допускати використання повітряного простору та територіальних вод іноземцями в військових цілях; Повинно бути гарантовано виключне право держави на застосування зброї всередині країни; МЗС зобов'язаний негайно направити скаргу в ООН у зв'язку з серйозним порушенням США суверенітету Іраку; Уряд повинен провести розслідування американських ударів на найвищому рівні і повідомити результати протягом семи днів.

Примітно, що курдські депутати Іраку за ці рішення не голосували.

Махді напередодні також розповів, що США повідомили владі Іраку про удар по Сулеймані за кілька хвилин до нанесення, але іракська сторона не дала на це дозволу.

Iraqi parliamentary session begins to debate US troop presence in the country, after the killing of Qassem Suleimani and Abu Mahdi Al Muhandis.



More to follow. pic.twitter.com/uDFCgqVFmW - The National (@TheNationalUAE) 5 січня 2020 р

Сулеймані і Трамп

Iraqi parliamentary session begins to debate US troop presence in the country, after the killing of Qassem Suleimani and Abu Mahdi Al Muhandis.



More to follow. pic.twitter.com/uDFCgqVFmW — The National (@TheNationalUAE) 5 января 2020 г.

Як писав OBOZREVATEL, Сулеймані був убитий в ніч на 3 січня в результаті повітряного удару США по міжнародному аеропорту Багдада (Ірак).

Наказ був відданий главою США Дональдом Трампом. За його словами, Сулеймані "причетний до загибелі мільйонів людей" і його "повинні були прибрати ще багато років тому".

Постпред Ірану в ООН Маджид Тахтім-Раванчі порівняв вбивство військами США генерала з оголошенням війни.

Після вбивства американськими військами іранського генерала Касема Сулеймані в аеропорту Багдада в Ірані заявили, що визначили 35 цілей для ударів у відповідь по США.

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