Вбивство Сулеймані: парламент Іраку проголосував за виведення військ США

Парламент Іраку проголосував за виведення військ США з країни після вбивства іранського генерала Касема Сулеймані.

Також парламентарії підтримали рішення про припинення договору з міжнародною коаліцією на чолі зі Штатами проти терористів ІГІЛ, передає Alarabiya.

За неофіційними даними, в різних регіонах Іраку в цілому знаходиться близько 5 тисяч американських військових, яких направили для боротьби з терористами.

"Американським військам час піти", – заявив прем'єр-міністр Іраку Абдул Махді, назвавши удар по Сулеймані "політичним вбивством".

"Не дивлячись на внутрішні і зовнішні труднощі, з якими ми можемо зіткнутися, так буде краще для Іраку в цілому", – додав він.

Всього парламент схвалив пакет рішень з шести пунктів.

Примітно, що курдські депутати Іраку за ці рішення не голосували.

Махді напередодні також розповів, що США повідомили владі Іраку про удар по Сулеймані за кілька хвилин до нанесення, але іракська сторона не дала на це дозволу.

Iraqi parliamentary session begins to debate US troop presence in the country, after the killing of Qassem Suleimani and Abu Mahdi Al Muhandis.



